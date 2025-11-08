¿Cómo crear el nombre de usuario en Whatsapp? La nueva funcionalidad de la app que protegerá tu número de teléfono

Meta, anteriormente conocido como Facebook, se enfrenta a un proceso judicial en el que la Asociación de Medios de Información (AMI), que agrupa a más de 83 medios de comunicación españoles, reclama 551 millones de euros de indemnización.

El motivo: el uso de datos personales de millones de ciudadanos europeos sin su consentimiento entre el 25 de mayo de 2018 y el 31 de julio de 2023.

Y es que, según consideran, esta práctica ha vulnerado el Reglamento General de Protección de Datos, (RGPD) mediante el uso ilegítimo de datos de millones de personas para enviar publicidad sin consentimiento.

Causas contra Zuckerberg

Con la finalización de la fase probatoria y la presentación de las conclusiones por ambas partes, el procedimiento ha quedado visto para sentencia y, en los próximos meses, el juez dictará una resolución sobre la demanda.

Asimismo, tendrá implicaciones para el resto de las causas abiertas contra la compañía de Mark Zuckerberg por los medios de comunicación en otros países de la Unión Europea, como Francia.

No hay consentimiento

Y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya reconoció en 2023 que el consentimiento de los usuarios no es libre cuando se les obliga a aceptar condiciones amplias de tratamiento de datos para poder acceder a una red social grande como Facebook.

A pesar de estas causas abiertas, Meta continúa apostando por sus redes sociales y presentando novedades para mejorar la experiencia de los usuarios.

Nuevas funciones

Ahora, Whatsapp ha dado a conocer una nueva función en la que lleva meses trabajando, aunque todavía no está disponible.

Se trata de permitir que los clientes creen su propio nombre de usuario: la opción posibilitará iniciar chats sin compartir el número de teléfono, una medida que fortalece la privacidad y la seguridad en la plataforma.

De este modo, será más sencillo agregar a otras personas a la aplicación, ya que no hará falta guardar el número de teléfono, una función que ya incorporan redes como Telegram.

Cómo configurarlo

Para ello, los usuarios deberán dirigirse al menú de configuración del perfil, donde encontrarán un espacio nuevo dedicado al 'Nombre de usuario', situado justo bajo el número de teléfono.

De este modo los usuarios podrán comprobar si el nombre que quieren está disponible, puesto que puede ser que alguien lo haya registrado antes y ya no lo esté. Si es así, el usuario tendrá que buscar otro nombre.

El alias será público, lo que permitirá proteger su número de móvil real, algo especialmente útil para personas que gestionan grupos, canales o conversaciones con desconocidos.

Criterios específicos

Además, estos nombres personales deberán tener unos criterios específicos para evitar confusiones:

Deben tener entre 3 y 30 caracteres .

. Es importante incluir al menos una letra .

. Se permiten letras minúsculas , números, puntos y guiones bajos.

, números, puntos y bajos. No pueden comenzar con "www.", ni terminar con un dominio (.com, .net...).

con "www.", ni terminar con un (.com, .net...). No pueden empezar o acabar en punto , ni tener dos puntos seguidos .

o acabar en , ni tener dos puntos . Deben ser únicos y no coincidir con ningún nombre ya existente.

Si el apodo cumple con los criterios anteriores, aparecerá una pantalla con una breve animación con confeti para confirmar que se ha asignado con éxito.

Además, el nombre de usuario será visible en lugar del número de teléfono si no se tiene agregado el contacto y se podrá buscar el perfil sin necesidad de conocer el número de teléfono personal.