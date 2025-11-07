El Mozilla Festival convierte a Barcelona en epicentro mundial de la tecnología alternativa

El Mozilla Festival, congreso tecnológico de referencia mundial, ha desembarcado este viernes en Barcelona en una edición que se alargará hasta el domingo y que prevé reunir a más de 2.000 tecnólogos, científicos, activistas digitales y artistas de todo el mundo para repensar el rumbo de Internet.

Como avanzó ayer EL PERIÓDICO, el Ajuntament de Barcelona y la Mozilla Foundation han sellado este viernes un acuerdo que garantiza que al menos las dos próximas ediciones del festival seguirán celebrándose en la capital catalana. La alianza pactada hasta 2027 consolida la estrategia del consistorio por convertir la ciudad en un polo de atracción tecnológica que también debata modelos alternativos al actual, popularizado desde Silicon Valley.

Desaprender sobre tecnología y poder

En su primera jornada, el MozFest se ha centrado en la importancia de desaprender lo que conocemos de la red para idear caminos alternativos sobre el futuro digital. Y lo ha hecho con ponencias de primer nivel como la protagonizada por la socióloga indio-estadounidense Ruha Benjamin, profesora del Departamento de Estudios Afroamericanos de la Universitat de Princeton.

En una lúcida e inspiradora charla inaugural, la experta en la intersección entre tecnología, raza y justicia ha reivindicado la imaginación como una herramienta revolucionaria para escapar de los miedos y fantasías que rodean tecnologías como la inteligencia artificial, narrativas que, advierte, "son dos caras de la misma moneda tecnodeterminista".

Visión crítica de la IA

Por su parte, la informática teórica etíope Abeba Birhane ha podido dar la conferencia sobre IA que debía dar en junio durante el congreso AI for Good, organizado por las Naciones Unidas, pero que fue censurada por mencionar el rol que ha tenido en el genocidio perpetrado por Israel en Gaza. "Si nos fijamos en las aplicaciones de estas tecnologías en el mundo real el patrón que encontramos es que su principal uso es para castigar (...) y los más vulnerables son proporcionalmente los más perjudicados por ello", ha denunciado Birhane, fundadora del Artificial Intelligence Accountability Lab (AIAL) del Trinity College de Dublín.

El congreso también ha contado con charlas sobre cómo diseñar modelos públicos de inteligencia artificial, por qué la privacidad debe ser considerada un derecho humano o cómo investigar la creciente expansión de los centros de datos y su impacto económico, social y medioambiental. "Autoridades en varios países hablan de la IA como un tren que va a toda velocidad y sin nadie al volante", ha explicado el periodista freelance español Pablo Jiménez Arandia, especializado en el escrutinio de data centers.