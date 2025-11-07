Laifen Neo: el secador de alta velocidad que mejora el cuidado del cabello

La marca tecnológica Laifen ha presentado oficialmente Neo, su nuevo secador de alta velocidad, ya disponible para compra en nuestro mercado.

Con un motor brushless trifásico capaz de generar flujos de aire de hasta 22 m/s y un sistema de control inteligente de temperatura que realiza 100 mediciones por segundo, el Neo promete un secado rápido y seguro para el cabello. Ofrece 10 combinaciones de velocidad y temperatura que permiten adaptar el secado a cada tipo de cabello y preferencia personal.

Tecnología para un peinado saludable

Incorpora 200 millones de iones negativos que ayudan a combatir el encrespamiento y a conservar la hidratación natural, para un acabado suave y brillante. Su sistema de reducción de ruido de seis capas, con un nivel sonoro de 59 dB, proporciona un uso silencioso apto para niños y mascotas. También cuenta con un Modo Infantil que, mediante un doble clic, activa un flujo de aire suave y templado para un secado seguro.

Laifen acompaña al Neo con tres boquillas magnéticas diseñadas para distintos estilos: una lisa para controlar el frizz, un difusor que potencia rizos y volumen, y un concentrador que enfoca el aire para peinados definidos.

Diseño ergonómico y moderno

Con un peso de solo 390 gramos, el Laifen Neo combina potencia y ligereza. Su diseño minimalista con acabado mate está disponible en tres colores —Mist White, Shadow Black y Pastel Purple—.

Precio y disponibilidad

El Laifen Neo ya está disponible en las regiones europeas con un precio recomendado de 149,99 euros. Puede adquirirse a través del sitio oficial eu.laifentech.com, en Amazon y en minoristas seleccionados.