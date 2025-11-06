Tecnología
Whatsapp ya está disponible en Apple Watch: mensajes, llamadas y audios sin usar el Iphone
La aplicación funciona en relojes de la Serie 4 o posteriores que tengan incorporado el sistema watchOS 10 o superior
Todas las novedades del Apple Watch Series 11 que debes conocer
Cristina Sebastián
Whatsapp ha lanzado su aplicación para Apple Watch y ya está disponible en todos los relojes de la Serie 4 y posteriores.
Hasta ahora, el reloj inteligente de Apple solo nos mostraba notificaciones breves de los mensajes que recibíamos por Whatsapp en nuestro iPhone.
Para muchos usuarios de Apple, esta función se quedaba corta y pedían poder utilizar más funciones de la app desde sus relojes.
Novedades de la nueva app
Aunque aún faltan algunas mejoras, la nueva aplicación es mucho más completa y nos permite realizar las siguientes funciones sin depender del iPhone, aunque sí será necesario tenerlo vinculado a uno:
- Leer mensajes completos: la principal característica que trae la aplicación, y que muchos usuarios esperaban, es la opción de ver los mensajes enteros y poder responderlos.
- Mensajes de voz: la app permite grabar y escuchar audios directamente desde el reloj.
- Ver fotos y enviar stickers: Whatsapp ha trabajado para incorporar los archivos multimedia en los Apple Watch.
- Recibir llamadas de Whatsapp: la app notifica las llamadas que se reciben y permite contestarlas sin tener que utilizar el iPhone.
- Acceso a todos los chats: la aplicación ofrece una vista de todos los chats en curso.
Disponibilidad
La aplicación está disponible para todos los Apple Watch Series 4 y posteriores. Para poder descargarla es necesario que tengan instalado el sistema watchOS 10 o una versión posterior.
También es imprescindible que el iPhone esté vinculado al reloj inteligente y que tenga instalada la última versión de Whatsapp.
