¿Un móvil sin adicciones? Estos jóvenes de Barcelona lo han inventado

Imagina un móvil sin redes sociales, videojuegos, pornografía, canales de streaming o apuestas. Probablemente sería el dispositivo ideal con el que padres y madres sueñan para sus hijos preadolescentes. Casi un 32% de los niños de 8 a 10 años pasan más de cuatro horas al día pegados a las pantallas y a su scroll infinito, cifras que se disparan al 69% entre los de 15 a 19 años, según el último Informe de la Juventud en España.

Una start-up catalana ha dado con la solución. Se trata de Balance Phone, un proyecto nacido a finales de 2024 que comercializa un smartphone capado que bloquea esas cinco categorías, consideradas como las más adictivas por su torrente inagotable de contenido, una puerta abierta a la distracción. "Nos gusta la tecnología, pero no la relación que tenemos con ella", explica Carlos Fontclara, ingeniero de producto de 25 años y cofundador de esta emergente empresa de Barcelona, en declaraciones a El Periódico. "El problema no son las redes por sí, sino tenerlas en el bolsillo, al alcance de la mano", añade Albert Beltran, de 26 y también cofundador.

Su propuesta está seduciendo a muchos, encontrando un nicho con el que penetrar en el saturado mercado de la telefonía móvil. En el último año, Balance Phone ha vendido más de 3.000 dispositivos en más de 50 países. Su objetivo es cerrar el 2025 con 5.000 unidades vendidas y disparar esta cifra a 20.000 para 2026.

Comparativa de la interfaz habitual de un 'smartphone' con la de Balance Phone y sus tiempos de uso / Balance Phone

De lo personal a lo global

Todo empezó en 2022. Obsesionados por su dependencia personal de las pantallas, ambos decidieron hacer un cambio en sus hábitos digitales. Primero eliminaron las aplicaciones de su móvil que más tiempo les robaban, como Instagram, pero no les funcionó. "En los momentos de aburrimiento volvíamos a caer", confiesa Beltran. Después optaron por comprarse un Nokia antiguo sin más funciones que llamadas y SMS, pero rápidamente echaron de menos servicios que consideraban muy útiles y a los que no querían renunciar como WhatsApp o Google Maps.

En marzo del año pasado, ambos jóvenes decidieron dejar su trabajo para centrarse en diseñar un nuevo concepto de móvil, el que a ellos les gustaría tener. Lanzaron una app para Android y en tan solo tres meses acumuló de forma orgánica más de 20.000 descargas. "Eso nos permitió validar que reducíamos el tiempo de uso diario a tan solo una hora y media", celebra Fontclara. Su preocupación era un problema compartido.

Carlos Fontclara y Albert Beltran, cofundadores de Balance Phone. / Balance Phone

¿Cómo funciona?

El siguiente paso fue dar forma a esa idea. Para ello, forjaron una alianza con Samsung para usar su hardware e instalarle encima su propio sistema operativo. "Así no comprometíamos ni la calidad del producto ni nuestras finanzas", explica Beltran. Eso hace que, aparentemente, Balance Phone sea un dispositivo como cualquier otro.

Sin embargo, en su pantalla no hay imágenes, colores o notificaciones llamativas, tan solo una sencilla lista de apps en blanco y negro. "Eso te obliga a tener intencionalidad, a desbloquear la pantalla para hacer algo práctico y no por inercia, eliminando eso de entrar en el móvil como un automatismo y tener que pensar después qué quería hacer", añade.

'Packaging' de un dispositivo Balance Phone. / Balance Phone

Negocios

Actualmente, la start-up catalana vende su dispositivo por 279 euros, mucho más barato que los de Apple, Samsung o Xiaomi, las tres grandes marcas que se disputan el liderazgo del mercado español. Si ya tienes un Samsung y quieres integrar el sistema operativo de Balance Phone el coste es de 79 euros anuales. Aunque la joven empresa no informa por ahora de sus resultados financieros, un cálculo rápido apunta a que podrían ingresar casi 1,4 millones de euros en 2025.

Balance Phone ha levantado 300.000 euros de financiación de múltiples contactos y en diciembre accederán a otros 200.000 euros de capital a través de un préstamo enisa, crucial para consolidar sus operaciones en el Reino Unido, su principal mercado, y expandirlas para ganar terreno tanto en España como en Estados Unidos.

Barcelona 23/12/2024 Sociedad. Para Contra. Dos emprendedores han hecho un móbil para niños y adultos, para controlar el contenido al que se accede. AUTOR: JORDI OTIX. Balance Phone. Balance Phone Albert Beltran y Carlos Fontclara / JORDIOTIX

Problema social

Actualmente, un 60% de sus ventas procede de familias que consideran que Balance Phone es un dispositivo seguro para introducir a sus hijos a la tecnología móvil. Beltran y Fontclara confiesan que la creciente concienciación sobre el impacto mental que las pantallas tienen en los menores hace que el viento sople a su favor. "Cada vez resulta más obvio que darle un smartphone a un niño de 11 años es una barbaridad", advierte Beltran. Su éxito en Inglaterra se debe a la buena acogida del proyecto por parte de Smartphone Free Childhood, un movimiento popular que busca retrasar el acceso de los niños a los móviles con mucha capilaridad entre las familias británicas. Esos grupos cuentan con cada vez más influencia en Catalunya. "Hay una crisis de atención brutal que será muy latente en las próximas generaciones y queremos crear herramientas que ayuden a lidiar con ella", remarca.

El 40% de las ventas restantes van a parar a manos de "minimalistas digitales", usuarios de cualquier edad que, hartos de perder el tiempo deambulando por la red, buscan hacer un uso más eficiente de las pantallas. Aunque para muchos el móvil es también una herramienta de trabajo, Balance Phone también se posiciona ahí como un dispositivo personal o para fines de semana en los que desconectar del ruido.