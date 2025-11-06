Barcelona será sede hasta 2027 del Mozilla Festival, congreso tecnológico alternativo de prestigio mundial

Barcelona sigue reforzando su apuesta por convertirse en un polo de atracción tecnológica. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el ayuntamiento de la capital catalana participará mañana en la jornada inaugural del Mozilla Festival, un prestigioso congreso en defensa del software libre, y firmará un protocolo para que siga celebrándose en la ciudad condal hasta 2027.

El tinent d’alcaldia d’Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, se reunirá este viernes con los representantes de la Mozilla Foundation para sellar el acuerdo. Las ediciones de los dos próximos años se celebrarán con toda probabilidad en el Poble Espanyol, igual que la que a partir de mañana reunirá a más de 2.000 personas con la misión de repensar el futuro del mundo digital y poner en común alternativas al modelo de extracción de datos que impera actualmente en Internet.

"El MozFest nació hace 15 años en Barcelona y creemos que es el lugar ideal para escribir el próximo capítulo para una nueva era de tecnología", explica Nabiha Syed, directora ejecutiva de Mozilla Foundation, en una charla con este diario. "Barcelona es el testimonio vivo de diseñar teniendo en cuenta la diferencia, con sentido del espíritu y arraigo, alegría, autenticidad, diversión y creatividad".

Evento único

El Mozilla Festival es un evento único en el mundo en el que programadores, educadores, periodistas, artistas y activistas por los derechos digitales se dan la mano para analizar el rumbo de tecnologías como la inteligencia artificial, así como su impacto social, cultural y medioambiental, y proponer soluciones a problemas como la desinformación, la concentración de poder o la falta de privacidad.

Del 7 al 9 de noviembre, el congreso impulsado por Mozilla se centrará en desaprender lo que sabemos de Internet para explorar nuevas ideas sobre cómo debe ser el futuro digital. Para ello, contará con la participación de nombres consagrados en el sector como la socióloga Ruha Benjamin, la ministra digital de Taiwán Audrey Tang o la analista de inteligencia militar Chelsea Manning, 'garganta profunda' de Wikileaks.

A lo largo de los últimos 15 años, el MozFest ha reunido a personalidades del mundo digital como el informático teórico Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web, o la científica de datos Frances Haugen, responsable de la filtración que expuso el efecto tóxico de Facebook e Instagram sobre los adolescentes.

Apoyo al código abierto

La alianza entre Barcelona y Mozilla también consolida la apuerta de la capital catalana por el software libre. La semana pasada, el Ajuntament firmó los Principios de Código Abierto de las Naciones Unidas, convirtiéndose así en la primera ciudad del mundo que suscribe su apoyo a la colaboración tecnológica mediante el despliegue de infraestructuras de código abierto, que, a diferencia del modelo privado, opaco y de pago propugnado por Silicon Valley, permite que todo el mundo pueda acceder gratuitamente a las entrañas de los programas informáticos para modificarlos y usarlos a su antojo. Eso es, la tecnología como un bien público compartido.