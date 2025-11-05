Inversión digital
El Gobierno ha invertido 1.000 millones en Catalunya en transformación digital desde 2020
La secretaria de Estado de Digitalización e IA, María González Veracruz, ha subrayado este miércoles que su departamento ha invertido en torno a 1.000 millones de euros en transformación digital en Cataluña desde que se creó, en 2020.
De los programas que "más ha transformado" el tejido empresarial español en los últimos años, el Kit Digital y el Kit Consulting, han llegado a Catalunya unos 700 millones, ha destacado la secretaria de Estado en una intervención en el Forbes AI Forward Summit.
Del conjunto de la inversión en transformación digital, 110 millones se han dirigido directamente a inteligencia artificial, computación cuántica, y supercomputación, ha dicho González, que ha subrayado la importancia del Barcelona Supercomputing Center.
González ha destacado la relevancia estratégica de la inteligencia artificial como "palanca de cambio" para la economía.
La sociedad se enfrenta a un "verdadero cambio de época" en ámbitos como el empleo y el modelo económico, ha afirmado la secretaria de Estado, aunque "probablemente la mayoría de la ciudadanía no sea tan consciente" de los cambios que se avecinan, ha señalado.
