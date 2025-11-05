Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Soberanía digital

La Corte Penal Internacional deja de utilizar Microsoft tras la censura tecnológica impuesta por Trump

El alto tribunal abandona el paquete ofimático del gigante estadounidense para optar por un software europeo de código abierto

Las amenazas de Trump impulsan a Europa a reducir su dependencia tecnológica de Estados Unidos

La Haya, 20 may (EFE).- El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicita al tribunal la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Nentanyahu, así como el líder de Hamas, Yahya Sinwar

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona
La Corte Penal Internacional (CPI) está dejando de utilizar los servicios de Microsoft para apostar por una alternativa de software europeo en medio del creciente temor a Donald Trump podría instrumentalizar la dependencia de la tecnología estadounidense como arma de represión contra sus adversarios.

A finales de 2024, el alto tribunal emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el que fuera su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en la guerra en Gaza. Indignado por la decisión, el presidente estadounidense impuso una serie de sanciones contra el entonces fiscal jefe, Karim Khan. Poco después, Microsoft le cortó el acceso a su servicio de correo electrónico, según confirmaron la agencia Associated Press y The New York Times.

El gigante informático ha negado que se trate de represalias, si bien no ha aclarado a que se debió la censura a Khan. El temor a que la administración Trump pueda explotar la falta de soberanía tecnológica de otros lares a su favor ha sido suficiente para que la CPI empiece a dar la espalda a la ofimática de Microsoft Office, paquete que incluye Word, Excel, Power Point u Outlook, entre otras aplicaciones. Así lo adelantó la semana pasada el medio económico alemán Handelsblatt.

La Casa Blanca difunde fotos de la llamada de disculpa de Netanyahu a Qatar

La Casa Blanca difunde fotos de la llamada de disculpa de Netanyahu a Qatar / CASA BLANCA

Alternativas europeas, soberanas y democráticas

La corte, encargada de juzgar a los acusados de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad, está migrando sus operaciones a openDesk, una solución colaborativa proporcionada por el Ministerio Federal del Interior de Alemania. Esa suit de oficina es de código abierto, lo que significa que, a diferencia de las herramientas privadas, opacas y de pago comercializadas desde Silicon Valley, es accesible a todo el mundo de forma gratuita para que pueda ser auditado, modificado y compartido.

Las amenazas de Trump están obligando a distintos países de la Unión Europea a acelerar la adopción de alternativas que reduzcan su dependencia tecnológica de Estados Unidos. Y es que gigantes como Amazon, Microsoft, Google, Oracle y IBM controlan más del 70% del mercado europeo de computación en la nube, infraestructura vital para mantener todo lo digital a flote. Como advirtió recientemente el primer ministro canadiense Mark Carney, "EEUU está empezando a monetizar su hegemonía".

