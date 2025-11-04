Barcelona se convierte en capital mundial de la tecnología abierta: consulta aquí todos los planes

Barcelona inaugura hoy una semana que la convertirá en capital mundial de la tecnología democrática. Desde este martes al próximo domingo, la ciudad condal hasta cuatro eventos dedicados a repensar el futuro de Internet y a promulgar la adopción de infraestructuras digitales públicas, transparentes y pensadas para el bien común.

La capital catalana reivindica así su lugar en el mundo del código abierto, un movimiento de descentralización que aboga por un modelo comunitario en el que el programario informático está abierto a todo el mundo, una alternativa al capitalismo privado y opaco enarbolado y exportado desde Silicon Valley, meca de la colosal industria tecnológica de Estados Unidos.

Esta semana histórica, bautizada como "Open Tech Week", arranca este martes con el Decidim Fest, congreso que hasta el jueves reunirá a activistas, instituciones públicas y comunidades de distintas ciudades para debatir cómo desplegar esas infraestructuras públicas al servicio de una mayor soberanía.

Quizás el evento más relevante será el Mozilla Festival 2025, un congreso de referencia mundial para reimaginar el papel de la tecnología en nuestras vidas que se celebra por primera vez en Barcelona. Esta edición contará con la participación de nombres como la socióloga Ruha Benjamin, el cineasta y filósofo Jason Silva o la exsoldado y analista de inteligencia Chelsea Manning, 'garganta profunda' de Wikileaks y autora de la mayor filtración de información clasificada de la historia de EEUU.

La semana también contará con dos eventos puntuales. El jueves se celebrará la Trobada Floss, en la que se presentará el Pacte de Ciutat per als Drets Digitals i les Tecnologies Democràtiques, mientras que el viernes se realizará un taller práctico durante el MozFest sobre la conectividad escolar mundial.

A eso se le suma que, durante la semana pasada, Barcelona acogió la Conferència 4D sobre derechos digitales y el Ajuntament firmó los Principios de Código Abierto de las Naciones Unidas, convirtiendo a la capital catalana en la primera ciudad del mundo que suscribe públicamente este manifiesto contrario a los monopolios tecnológicos.