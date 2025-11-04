A FONDO
Auriculares Zaylli Lyrö: Precisión acústica y gran comodidad
Análisis técnico y experiencia de uso de unos open-back que apuestan por la salud auditiva y el detalle sonoro
Los innovadores Lyrö, by Zaylli, también denominados Z-One, ofrecen una experiencia global notable: alta comodidad, calidad de construcción y rendimiento sonoro avanzado que los hacen muy recomendables para audiófilos y usuarios que valoran la ingeniería y el confort en el uso diario y profesional. Así son.
Se distinguen por su construcción premium, combinando aluminio de grado aeroespacial —tanto en el panel de las copas como en el marco principal— con acabados pulidos a mano, detalles de vacuum plating (recubrimiento al vacío), y anodizado para mejorar la durabilidad. Las almohadillas se encuentran disponibles tanto en piel de cordero como en alternativas veganas, y la banda incorpora silicona alimentaria, buscando ergonomía y resistencia sin sacrificar estilo.
Las almohadillas UltraVent marcan la diferencia por su transpirabilidad, eliminando capas adhesivas y maximizando la circulación de aire. Esto resulta en cero fatiga tras sesiones largas.
Tecnología acústica y respuesta de frecuencia
El punto fuerte de los Lyrö reside en la filosofía “Healthy Acoustics”: la respuesta de frecuencia ha sido ajustada mediante el estudio del HRTF (Head-Related Transfer Function), generando una curva totalmente plana y optimizada para frecuencias ultra-altas.
Destacan dos modalidades de sonido: el modo Zaylli On Ear Curve y el modo Diffuse-field, accesibles mediante el sistema Sound Curve Switching (SCS), una estructura patentada que permite modificar la ecualización y el comportamiento acústico del auricular con un dial físico. Este sistema facilita personalizar el perfil, incrementando graves hasta 8dB y agudos hasta 2dB, lo que resulta especialmente útil tanto en música como en aplicaciones profesionales.
La distorsión armónica (THD) es mínima: sólo 0,05% a 500Hz y 1mW, con un rendimiento notable incluso a niveles elevados de presión sonora. El rango de frecuencia va desde 2Hz hasta 40kHz, y los armónicos de tercer orden permanecen por debajo del 0,01 en el rango audible.
Componentes y arquitectura Interna
Han implementado seguras bobinas de cobre de Japón, imanes N52 de alto flujo y membranas con nanocompuesto biocarbónico ultraligero (0,1mm), además de suspensiones líquidas de silicona. La arquitectura interna recurre a análisis por elementos finitos y fabricación 3D, con una cavidad suspendida que refuerza graves y reduce distorsión no lineal en todas las frecuencias.
La velocidad de respuesta transitoria es notable, situándose por debajo de 2ms en la mayoría de frecuencias, superando lo estándar en el segmento de auriculares cerrados y rivalizando incluso con diseños planares y electrostáticos.
Ergonomía, portabilidad y adaptación
El diseño PAD (Portable Adaptability Design) permite usar tanto una diadema convencional como un cuello flexible, facilitando el plegado a menos de 12cm y un peso ultraligero de 112g (versión diadema) o 85g (versión banda). Esto posiciona a los Zaylli Lyro como opción portátil real, sin renunciar a aislamiento ni potencia acústica.
Incluyen cables MMCX desmontables, con opciones 3.5mm y 4.4mm balanceadas, compatibles con micrófono para juego y producción. La baja impedancia (32Ω) y la alta sensibilidad (111dB SPL/1V@500Hz) aseguran compatibilidad total con móviles, consolas e interfaces de gaming o edición, sin necesidad de amplificador externo.
El euipo en uso
La espacialidad y la precisión de fase han sido comprobadas en diferentes pruebas de laboratorio propio, con desequilibrio de canales inferior a 0,5dB y respuesta de fase cuidadosamente calibrada, lo que facilita la apreciación musical y las tareas profesionales como edición o gaming, donde distinguir efectos ambientales es crucial.
El sistema de cableado desmontable amplían el abanico de opciones para usuarios móviles o profesionales que buscan reducir latencia y evitar interferencias externas.
Especificaciones técnicas
Principio de funcionamiento. Open-back híbrido
Rango de frecuencia. 2Hz – 40kHz
THD <0,05% @ 500Hz 1mW
Impedancia. 32Ω
Sensibilidad. 111dB SPL 1V/500Hz
Peso. 112g (diadema), 85g (neckband)
Cable MMCX cobre libre de oxígeno, 3.5mm/4.4mm balanceado
Accesorios incluidos. Estuche rígido, bolsa
Almohadillas. Piel de cordero/vegan, UltraVent
Valoración y disponibilidad
Zaylli Lyrö propone una experiencia auditiva orientada a la salud y la precisión, con alternativas de personalización y materiales de alto nivel, logrando rivalizar con referencias históricas en el segmento premium. El sistema abierto, la respuesta plana y la posibilidad de adaptar el perfil sonoro mediante SCS, junto al diseño ultraligero y los accesorios, justifican su ambición técnica y su orientación profesional.
No se detectan concesiones significativas en comodidad, acústica ni construcción: los Lyrö son una propuesta sólida para quienes buscan detalle y baja distorsión en música, como para profesionales en gaming y edición que requieren espacialidad y baja latencia.
En definitiva, la valoración de los Zaylli Lyrö es muy positiva en términos de ergonomía, calidad sonora y materiales, situándolos como una opción destacada para usuarios exigentes tanto en movilidad como en entornos profesionales.
Los valores del equipo son una construcción ligera, muy cómoda; materiales premium (aluminio aeronáutico, piel de cordero o vegana, silicona de grado alimenticio) que resisten bien el uso intensivo; y calidad acústica sobresaliente: distorsión extremadamente baja, rango de frecuencias extenso y posibilidad de personalizar perfil sonoro mediante Sound Curve Switching.
Como aspectos menos positivos hay que mencionar que el formato abierto puede no ser adecuado en ambientes extremadamente ruidosos o si se busca aislamiento total, ya que prioriza la comunicación y la frescura auditiva.
No dispone (de momento) de un módulo Bluetooth integrado; aunque está previsto, actualmente requiere cable para conectividad sin latencia.
Según indica la marca, estarán disponibles a principios del próximo año, cuando se completarán algunas características y el precio.
Evaluación de comodidad y materiales tras semanas de uso
Ofrecen una experiencia de comodidad destacada incluso tras uso continuo, gracias a una selección minuciosa y avanzada de materiales y a su diseño ergonómico.
Las almohadillas UltraVent están fabricadas con un tejido híbrido y baja densidad de memory foam, evitando acumulación de calor y sudor.
No incluyen capas adhesivas impermeables, lo que maximiza la transpirabilidad y reduce la fatiga típica en auriculares cerrados convencionales.
El peso ultraligero (112g en modo diadema y 85g en neckband) contribuye a la ausencia de presión excesiva, permitiendo escuchar durante horas sin molestias ni puntos de dolor ni incomodidad significativa.
El diseño abierto también ayuda a prevenir el aislamiento excesivo y facilita la comunicación en equipo, útil en entornos laborales o gaming.
Los paneles de aluminio de calidad aeronáutica ofrecen rigidez y evitan deformaciones o marcas tras un uso intensivo, además de sumar protección frente a polvo y suciedad.
La diadema se confecciona en silicona de grado alimenticio (no tóxica), aportando suavidad en el contacto con la piel y evitando irritaciones incluso para usuarios sensibles.
La opción de almohadillas en piel de cordero o cuero vegano mantiene el acabado premium y la resistencia, con costuras manuales que evitan el desgaste prematuro.
La integración manual de componentes y ausencia de adhesivos protege la durabilidad interna, eliminando ruidos y fallos mecánicos con el paso de las semanas.
- Historiadores y entidades alertan de una pérdida “irreparable” por el derribo de estaciones de tren centenarias
- Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
- Deshauciado el exprofesor de OT Lawrence Maeyer de un solar de Guinardó donde construirán el nuevo CAP
- Más de 5 millones de personas del área de Barcelona recibirán una alarma en el móvil este lunes por la mañana
- Los padres helicóptero llegan a la universidad: 'Vienen a pedir explicaciones sobre las notas
- El Meteocat activa el aviso por lluvias intensas en el litoral y prelitoral barcelonés
- Carlos Mazón y su posible dimisión, en directo: última hora de comparecencia y la declaración de Maribel Vilaplana hoy
- Maria Fontanellas, diseñadora maga del cuero: 'Para muchas mujeres comprarse un bolso es símbolo de poder, celebra un logro