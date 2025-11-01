Vivo X300 Pro: el nuevo estandarte de la fotografía móvil llega a nuestro mercado

La firma Vivo ha presentado oficialmente en Europa su nueva serie insignia X300, compuesta por los modelos X300 y X300 Pro. Con este lanzamiento, la compañía refuerza su posicionamiento en el mercado europeo de gama alta, apostando por la innovación fotográfica, la eficiencia energética y una experiencia de usuario centrada en el diseño y el rendimiento.

El Vivo X300 Pro se establece como el modelo más ambicioso de la marca hasta la fecha, diseñado para competir directamente con los grandes referentes del segmento premium. Su propuesta se apoya en tres aspectos clave: la alianza tecnológica con ZEISS para la fotografía, el nuevo procesador MediaTek Dimensity 9500 codiseñado junto a Vivo, y la introducción global de OriginOS, su renovado sistema operativo con integración de IA y una atención particular a la personalización, la fluidez y la privacidad.

Así es el salto fotográfico impulsado por ZEISS

El eje sobre el que gira el Vivo X300 Pro es su sistema de cámaras que supone, a la vista de las pruebas realizadas al terminal, un salto sustancial en resolución y tratamiento de imagen. Equipa una cámara teleobjetivo ZEISS APO de 200 MP con sensor ultrasensible HPB y una cámara principal ZEISS de 50 MP basada en el sensor Sony LYT-828 con estabilización CIPA 5.5, capaz de ofrecer capturas estables incluso en movimiento.

El nuevo procesador de imagen VS1 acelera el procesado fotográfico y perfecciona la reducción de ruido, lo que se traduce en fotografías más limpias incluso en condiciones de baja iluminación. La colaboración con ZEISS continúa extendiéndose a los modos retrato, que incluyen el efecto Mirotar Telephoto Bokeh, una simulación fiel del desenfoque de los objetivos clásicos de la marca alemana. Además, para escenarios de largo alcance —como conciertos o paisaje—, el terminal puede ampliarse con un kit teleobjetivo ZEISS 2,35x, disponible en algunos mercados europeos.

Vivo también amplía las capacidades con un extenso abanico de modos creativos: Modo Escenario 2.0, Retrato Nocturno, Retrato Multi-Focal HD o Modo Teleobjetivo de 20x. En vídeo, el X300 Pro además sube el listón con grabación 4K hasta 120 fps, compatible con Dolby Vision y modo Log 10 bits, abriendo la puerta a un flujo de trabajo profesional para creadores audiovisuales.

Potencia inteligente y eficiencia sostenida

El Dimensity 9500 que impulsa tanto al X300 como al X300 Pro ha sido diseñado conjuntamente por Vivo y MediaTek, utilizando el proceso de fabricación N3P de TSMC, uno de los más eficientes del mercado. Integra una CPU de tercera generación con núcleos de alto rendimiento, una GPU G1-Ultra de 12 núcleos y una NPU optimizada para duplicar la capacidad de procesamiento de inteligencia artificial reduciendo el consumo energético.

Este chip incluye, además, el procesador de imagen Vivo V3+ en el propio sistema, lo que permite fusionar la fotografía computacional y el vídeo cinematográfico 4K a 60 fps dentro de la misma arquitectura. El resultado es un rendimiento consistente en tareas exigentes como edición, grabación prolongada o multitarea, sin penalización térmica gracias a su avanzado sistema de refrigeración.

La batería también evoluciona con la tecnología BlueVolt, basada en ánodos de silicio y materiales semisólidos, con una capacidad de 5440 mAh y carga rápida FlashCharge de 90 W, acompañada de carga inalámbrica. A esto se suma la función Global Bypass Charging, que mejora la gestión térmica durante la carga y extiende la vida útil de la batería.

Experiencia visual y diseño

Otro de los puntos fuertes del X300 Pro es su pantalla 8T LTPO de 6,78 pulgadas, con brillo máximo global de 4500 nits, una cifra que supera los estándares actuales incluso entre los flagships más luminosos. El panel ofrece atenuación PWM de 2160 Hz y DC de rango completo, priorizando la comodidad visual y reduciendo la fatiga ocular.

El dispositivo cuenta con certificaciones IP68 e IP69, resistencia al polvo y al agua, y un sensor ultrasónico 3D 2.0, preciso incluso con los dedos húmedos. Su acabado unibody de vidrio 3D combina líneas elegantes con una ergonomía cuidada. En España, el X300 Pro llega en los colores Phantom Black y Dune Brown, ambos con textura antihuella y toque sedoso.

OriginOS: IA, privacidad y productividad

Coincidiendo con el estreno de la serie X300, Vivo lanza OriginOS a nivel global, una interfaz basada en tres motores clave —computación, memoria y renderizado dual— que prioriza la fluidez y la personalización. También introduce las Tarjetas Giratorias, una novedosa forma de interacción basada en giroscopio que modifica la pantalla de bloqueo al inclinar el dispositivo.

El sistema incluye un Office Kit para colaboración multiplataforma con PC, transferencia libre de archivos y control remoto, además de funciones de IA integradas como creación, resumen o traducción de texto mediante Google Gemini. En materia de seguridad, el marco unificado Vivo Security protege los datos mediante almacenamiento cifrado por hardware y un nuevo Espacio Privado para archivos sensibles.

Vivo promete cinco años de actualizaciones de sistema y siete de parches de seguridad, una política que refuerza la longevidad del dispositivo frente a la competencia.

Valoración

El Vivo X300 Pro se posiciona como un smartphone avanzado en cuanto a fotografía móvil y rendimiento, gracias a su colaboración con ZEISS, procesador MediaTek Dimensity 9500 y un diseño premium. Su enfoque supera el mero despliegue de especificaciones, apostando por una experiencia completa que destaca en cámara, autonomía y software.

Entre las ventajas clave del equipo hay que destacar el teleobjetivo ZEISS APO de 200 MP y el sensor Sony LYT-828 que logran resultados profesionales tanto en detalle como en estabilidad fotográfica, permitiendo un uso versátil en escenarios como conciertos o retratos de calidad.

El procesador Dimensity 9500 desarrollado junto a Vivo ofrece una eficiencia sobresaliente, llevando la fotografía computacional y el rendimiento gráfico a un nivel de flagship europeo. Destaca también su batería BlueVolt de 5440 mAh y carga rápida de 90W, que aseguran largas jornadas de uso sin preocupaciones.

El sistema operativo OriginOS introduce funciones inteligentes de IA y productividad, integra herramientas de privacidad avanzadas y garantiza actualizaciones de sistema.

Pantalla LTPO de 6,78" y 4500 nits, certificación IP68/IP69, sensor de huellas ultrasónico y diseño en vidrio premium sitúan al X300 Pro a la altura de los modelos emblemáticos del mercado actual.

El precio de lanzamiento (1.399 € en España) lo coloca en la gama más alta, compitiendo directamente con otros modelos consagrados; justifica esta inversión por su potencial fotográfico y durabilidad, pero la competencia es fuerte y puede condicionar la decisión según los requisitos de cada usuario.

Disponibilidad y precio

El Vivo X300 Pro ya está disponible en España a un precio recomendado de 1.399 €, mientras que el modelo X300 parte de 1.099 €. También se ofrecerá una edición X300 Pro + Photokit, equipada con el módulo de zoom ZEISS, por 1.599 €.