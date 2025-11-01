Así es la batería Cuktech 15 Ultra: energía portátil de alta eficiencia

Ha llegado a nuestro mercado la batería externa 15 Ultra lde Cuktech, que se perfila como una de las power banks más ambiciosas del momento. Sus 20.000 mAh, combinados con un sistema de carga de hasta 210W y una pantalla de diagnóstico en tiempo real, apuntan directamente a un público que exige velocidad, control y compatibilidad con los dispositivos más potentes del momento.

La firma forma parte de una generación de fabricantes que combina investigación avanzada y diseño funcional en torno a la energía móvil. Fundada en 2016 y respaldada por inversiones iniciales de Xiaomi, ZMI y Shunwei Capital, la empresa ha construido un perfil sólido gracias a sus soluciones de carga de alta potencia y su compromiso con el desarrollo de hardware de alto rendimiento.

Potencia real en cifras

El aspecto destacado de la 15 Ultra es su capacidad para gestionar una carga extrema de 165W en lo que la marca denomina “Modo Bestia”. Este modo aprovecha dos entradas simultáneas para recargar su batería de 20.000 mAh en apenas 45 minutos, una cifra sorprendente dentro del segmento de power banks. En la práctica, esto significa que incluso usuarios con un uso intensivo –como creadores de contenido o profesionales en movilidad– disponen de autonomía completa tras menos de una hora conectada a la corriente.

En salida, la potencia total puede alcanzar los 210W con reparto inteligente, permitiendo cargar simultáneamente un portátil, un smartphone y una tablet sin degradar el rendimiento. Este equilibrio dinámico entre puertos USB-C y USB-A convierte al dispositivo en un hub energético portátil más que en una batería convencional.

Diseño y control

Más allá de la potencia, el dispositivo proporciona supervisión en tiempo real. La pantalla TFT de 1,3 pulgadas ofrece información sobre la corriente de carga, el estado de la batería y alertas visuales que facilitan el control del proceso. Esta integración resulta particularmente útil para quienes necesitan precisión técnica en contextos de movilidad o viajes profesionales.

El dispositivo también incorpora modo Pass-through, lo que permite cargarlo mientras alimenta otros equipos. Esta característica evita interrupciones, una ventaja práctica en entornos de trabajo en los que la continuidad energética es clave.

El diseño interior, la gestión térmica y el software de control hacen que esta power bank destaque por la potencia bruta, y fiabilidad en distintos escenarios, desde ordenadores con carga USB-C hasta equipos de fotografía y drones.

Encarna la convergencia entre eficiencia energética, diseño inteligente y portabilidad. Para quienes dependen de un suministro energético fiable y veloz, representa una de las propuestas más completas de su categoría

Ventajas clave

Puede ofrecer hasta 210W de salida combinada, permitiendo cargar simultáneamente portátil, móvil y tablet a máxima velocidad. En modo de un solo puerto, alcanza los 140W reales, por lo que es compatible con la mayoría de portátiles USB-C, incluidos MacBook Pro y portátiles gaming.

Gracias al “Modo Bestia”, se recarga completamente en 45 minutos utilizando dos cargadores potentes, recuperando hasta el 70% en solo 20 minutos. Esto reduce drásticamente el tiempo de espera frente a otras baterías externas.

Una pantalla TFT inteligente muestra datos en tiempo real sobre el voltaje, potencia, temperatura y alertas, lo que permite controlar la carga y la salud de la batería.

Su eficiencia energética supera el 83%, asegurando un uso real de la batería muy cercano a la capacidad nominal; en la práctica brinda autonomía de varios días para móviles o puede mantener un portátil cargado durante toda una jornada.

Soporta los principales protocolos de carga rápida (PD3.1, PPS, QC, FCP, SCP, MiPPS de Xiaomi), negociando automáticamente el voltaje y la corriente óptimos para cada dispositivo, lo que elimina problemas de incompatibilidad.

Esta fabricada con materiales de calidad y dimensiones pensadas para el transporte seguro en mochila o maletín. Está certificada como “Airline Safe” para llevarla en cabina de avión.

El modo Pass-through permite cargar dispositivos mientras la power bank también se recarga, resultando adecuada para viajes o jornadas intensas sin acceso fácil a enchufes.

Incluye múltiples sistemas de protección frente a sobrecargas, cortocircuitos, sobrecalentamiento y una gestión de calor eficiente para preservar la integridad de la batería y los dispositivos conectados.

Valoración

La Cuktech 15 Ultra se presenta como una batería externa adecuada para quienes viajan o trabajan fuera y necesitan mantener cargados sus dispositivos. Con un precio inferior a los 100 €, su formato en barra y buen acabado convierten este modelo en una opción sólida dentro del segmento de las power banks premium.

Pesa unos 590 g y ofrece una capacidad total de 20.000 mAh, aunque el rendimiento real aprovechable ronda los 12.900 mAh. Incorpora cuatro celdas de ion‑litio certificadas como Airline Safe (70,56 Wh), permitiendo viajar en avión sin restricciones.

Su principal atractivo técnico está en la potencia máxima de salida de 160 W, que se reparte entre tres puertos: USB‑A (hasta 33 W); USB‑C1 (hasta 140 W) y USB‑C2 (hasta 90 W)

En uso combinado, mantiene 15 W + 100 W + 45 W según el puerto. Es compatible con múltiples protocolos de carga rápida (PPS, QC, PD 3.1, FCP, SCP y MiPPS de Xiaomi), y puede alimentar desde un iPhone 16 Pro Max o un Galaxy S25 Ultra hasta un MacBook Pro 16 con picos de 140 W.

Incluye detalles atractivos como una funda de transporte aterciopelada, cable de carga de 6 A y pantalla TFT a color de 1,3 pulgadas que muestra energía restante y datos de carga.