La Agència de Ciberseguretat advierte de una estafa en Catalunya con ChatGPT: "No abras ningún enlace"

Los correos parecen reales, pese a la dirección falsa. Esto hace que muchos usuarios puedan caer, pensando que es legítimo

Lola Gutiérrez

La Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha advertido de una nueva estafa de 'phising' que suplanta a la identidad de ChatGPT. Se trata de un correo electrónico fraudulento que pide actualizar la subscripción Plus, pero al acceder al botón 'Pay Now' lleva a los usuarios a una página web falsa.

El correo del asunto es 'Action Required: ChatGPT Plus Payment’ y está enviado de una dirección no oficial (root@verify.boxenstop247.de) que muestra una factura falsa que nunca ha tramitado el usuario. Una vez acceden a la página web falsa, piden datos personales o datos bancarios para utilizarlos "de forma fraudulenta".

"ChatGPT no envía correos electrónicos para solicitar pagos ni para renovar suscripciones. Las gestiones legítimas solo se realizan desde la página oficial https://chat.openai.como desde el espacio del usuario https://my.openai.com/account", han avisado en su página web. "Si recibes un correo como este o similar, no hagas clic, no abras ningún enlace ni introduzcas datos bancarios. Comprueba siempre el remitente y la dirección web antes de proporcionar información personal"

Los correos parecen reales, pese a la dirección falsa: usan el logo de OpenAI e incluyen, estructuras de facturas, fechas límite... Esto hace que muchos usuarios puedan caer, pensando que es legítimo. La estafa es una modalidad de phishing: suplantación de identidad con objeto de obtener información confidencial (tarjetas bancarias, contraseñas, etc.).

