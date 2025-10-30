Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Turtle Beach presenta la edición para PC de su reconocido mando Vixtrix Pro BFG Reloaded

Pilar Enériz

Barcelona
Turtle Beach Corporation anunció el lanzamiento del Victrix Pro BFG Reloaded – PC Edition, una versión mejorada de su mando modular ahora optimizada para PC. Este modelo integra palancas y gatillos de efecto Hall antideriva, un trackpad sensible al tacto, botones traseros asignables a entradas de teclado y ratón, y una tasa de sondeo de 1kHz en modo con cable, ofreciendo una experiencia de juego precisa y totalmente personalizable.

Diseñado para jugadores competitivos, el Victrix Pro BFG Reloaded – PC Edition incorpora 11 componentes intercambiables, controles de audio integrados y compatibilidad completa con Windows 10/11 y Steam Deck. Su batería ofrece hasta 20 horas de autonomía inalámbrica, con opción de conexión USB-C para una respuesta instantánea.

Otras novedades

La firma también lanza un módulo Fightpad actualizado, disponible en colores negro y blanco, que se vende por separado a 19,99 €. Con su sistema de microinterruptores Kailh y un diseño ergonómico optimizado, completa una línea de accesorios orientada al máximo rendimiento competitivo.

Precio

El mando ya está disponible en turtlebeach.com, con un precio de venta recomendado de 179,99 €.

