Turtle Beach presenta la edición para PC de su reconocido mando Vixtrix Pro BFG Reloaded

Turtle Beach Corporation anunció el lanzamiento del Victrix Pro BFG Reloaded – PC Edition, una versión mejorada de su mando modular ahora optimizada para PC. Este modelo integra palancas y gatillos de efecto Hall antideriva, un trackpad sensible al tacto, botones traseros asignables a entradas de teclado y ratón, y una tasa de sondeo de 1kHz en modo con cable, ofreciendo una experiencia de juego precisa y totalmente personalizable.

Diseñado para jugadores competitivos, el Victrix Pro BFG Reloaded – PC Edition incorpora 11 componentes intercambiables, controles de audio integrados y compatibilidad completa con Windows 10/11 y Steam Deck. Su batería ofrece hasta 20 horas de autonomía inalámbrica, con opción de conexión USB-C para una respuesta instantánea.

Otras novedades

La firma también lanza un módulo Fightpad actualizado, disponible en colores negro y blanco, que se vende por separado a 19,99 €. Con su sistema de microinterruptores Kailh y un diseño ergonómico optimizado, completa una línea de accesorios orientada al máximo rendimiento competitivo.

Precio

El mando ya está disponible en turtlebeach.com, con un precio de venta recomendado de 179,99 €.