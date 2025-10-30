Una mirada al bienestar: auge del “comfort food” y el fitness inteligente este otoño
Según un informe de Google, las búsquedas sobre ingredientes de temporada y rutinas deportivas crecen más de un 70% en septiembre, con la IA como nueva herramienta de mejora
El inicio del otoño en nuestro país ha traído una nueva ola de interés por el bienestar integral. Según datos de Google Trends, las búsquedas relacionadas con alimentación saludable, recetas reconfortantes y rutinas fitness han crecido más del 70% respecto al mes anterior, reflejando un deseo claro de equilibrio entre cuerpo y mente.
El giro culinario del otoño
La cocina española entra en modo reconfortante. Los ingredientes de temporada como el brócoli (+70%), la coliflor (+60%) y la col (+50%) marcan tendencia, mientras los sabores tradicionales se reivindican con fuerza: el callo (+50%) y el chorizo (+40%) recuperan protagonismo en las mesas.
El fenómeno “pumpkin” también arrasa, con un incremento del 200% en las búsquedas de calabaza y un +110% para la crema de calabaza, impulsado por la cercanía de Halloween. Los caprichos cafeteros completan la escena otoñal: el Caffè Mocha sube un 50% y el Dirty Chai Latte un 40%, confirmando que el café sigue siendo el compañero estrella de las tardes frías.
Entre las consultas más populares en el buscador destacan “cómo cocer huevos”, “cómo cocinar quinoa” o “cómo hacer puré de patata”, pruebas de que el interés culinario abarca desde principiantes hasta usuarios avanzados.
Regreso al ejercicio
Las búsquedas sobre ejercicio físico crecieron un 40%, reafirmando septiembre como el mes del regreso al entrenamiento. Las rutinas de fuerza y entrenamiento funcional lideran el interés (+70%), mientras las carreras al aire libre —con menciones crecientes al “medio maratón”— aumentan un 60%.
Las prácticas de conexión cuerpo-mente avanzan: el Bikram yoga sube un 80%, seguido de Vinyasa (+30%) y Ashtanga (+20%), consolidando un enfoque más holístico del bienestar. Las preguntas más habituales, como “cómo empezar a entrenar en casa” o “cómo mejorar la técnica de carrera”, muestran la demanda de información práctica y fiable.
Nueva rutina digital
El interés por la salud y la cocina va de la mano con un cambio en la forma de buscar información. El Modo IA en la Búsqueda de Google y la tecnología de Gemini permiten obtener respuestas completas y personalizadas.
Según fuentes de la propia Google, el Modo IA sintetiza datos complejos de toda la web y ofrece información comparativa o resúmenes nutricionales. Gemini, por su parte, sirve como asistente generativo capaz de crear planes de menús semanales o rutinas de entrenamiento personalizadas, reforzando así el papel de la inteligencia artificial como aliada del bienestar cotidiano.
