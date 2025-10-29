Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lista

Whatsapp deja de funcionar: solo en estos móviles a partir de este día

Los dispositivos más obsoletos no soportan algunas de las actualizaciones que demanda la aplicación para su correcto funcionamiento

Engañaron a miles de usuarios: descubierta una red de 'spam' masivo oculta en 131 extensiones para WhatsApp Web

La IA está en Whatsapp: estas son sus nuevas funciones

Una persona chateando a través de la aplicación de Whatsapp.

Una persona chateando a través de la aplicación de Whatsapp. / Ferran Nadeu

Zoe Campos Corral

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Ahora que se acerca el Black friday y, con él, la temporada de compras navideñas, salen al mercado nuevos móviles.

Con el lanzamiento de estos nuevos terminales también puede llegar el fin del ciclo de actualizaciones que tu teléfono está capacitado para soportar y, por lo tanto, dejarás de recibir funciones, aplicaciones y opciones que te permitan mantener tu dispositivo al día.

En el mejor de los casos, este tipo de actualizaciones afectará a esas aplicaciones que utilizas una vez al mes. Pero, en otros casos, puede afectar a una de las aplicaciones más utilizadas del mundo: Whatsapp

Seguridad y rendimiento

La aplicación se ha convertido en el sistema de mensajería predilecto de la sociedad, una app que permite compartir de manera instantánea mensajes, imágenes, vídeos y, además, realizar llamadas y videollamadas.

Ahora, la empresa ha anunciado que dejará de funcionar en algunos dispositivos. Esta decisión, explican, se debe a la necesidad de la compañía de garantizar la seguridad en todos los dispositivos y el buen rendimiento de la aplicación en todos los equipos.

Si tienes alguno de los siguientes modelos, debes saber que tu móvil no podrá soportar las nuevas funciones y políticas de seguridad, por lo que Whatsapp quedará obsoleto en tu dispositivo. 

Dispositivos obsoletos

Este viernes 31 será el último día en que funcione la aplicación en estos modelos:

iOS (versión 15.1 o anteriores):

  • iPhone 5.
  • iPhone 5c.
  • iPhone 5s.
  • iPhone 6.
  • iPhone 6 Plus.

Android (versión 5.0 o anteriores):

  • Motorola Moto E.
  • Motorola Moto G.
  • Samsung Galaxy Note 3.
  • Galaxy S4.
  • LG G2 Mini.
  • LG G2.
  • Sony Xperia Z1.

Pasos a seguir

Si tu móvil es alguno de los anteriores, lo primero que se recomienda es realizar una copia de seguridad de Whatsapp para no perder tus datos.

A continuación, comprueba si tu teléfono tiene alguna actualización pendiente. 

Para iOS:

  • Ve a “Ajustes”.
  • Accede a “General”, y luego a “Información”.
  • Entra en “Versión de iOS”.

Para Android:

  • Ve a “Configuración”.
  • Entra en “Acerca del teléfono”.
  • Accede a “Versión de Android”.

Si tu teléfono ya no puede actualizarse a una versión compatible, deberás conseguir un dispositivo más reciente para seguir utilizando Whatsapp.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025
  2. Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
  3. Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
  4. La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
  5. El metal de Barcelona se aboca a su primera huelga en décadas y amenaza con un caos viario
  6. Muere a los 55 años la actriz Esther Uria, conocida por 'Hospital central' y 'Cuéntame como pasó
  7. La subida del euríbor repercute ya en las familias: los bancos hacen los primeros ajustes al alza en los tipos de interés de las hipotecas fijas
  8. Unos 240.000 hogares del área de Barcelona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026

Whatsapp deja de funcionar: solo en estos móviles a partir de este día

Whatsapp deja de funcionar: solo en estos móviles a partir de este día

'Foment Business School', la nueva propuesta de Foment para liderar la transformación en las organizaciones

'Foment Business School', la nueva propuesta de Foment para liderar la transformación en las organizaciones

Geert Wilders, el trumpista dinamitador del poder en Países Bajos

Geert Wilders, el trumpista dinamitador del poder en Países Bajos

El huracán Melissa golpea Cuba

El huracán Melissa golpea Cuba

Scariolo elige a Len para reforzar la pintura del Real Madrid mientras busca solucionar su anemia ofensiva

Scariolo elige a Len para reforzar la pintura del Real Madrid mientras busca solucionar su anemia ofensiva

30 años del Banc de Cordó Umbilical: un referente internacional que ha salvado a más de 2.000 pacientes con leucemias

30 años del Banc de Cordó Umbilical: un referente internacional que ha salvado a más de 2.000 pacientes con leucemias

El precio del euríbor hoy, 29 de octubre: llega la ansiada corrección de los tipos de interés

El precio del euríbor hoy, 29 de octubre: llega la ansiada corrección de los tipos de interés

Noel Horcajada, creador de contenido, prueba el menú de esta universidad española y no se corta en su valoración: "6,50€ y viene postre y pan, eh. Es muy ‘heavy’"

Noel Horcajada, creador de contenido, prueba el menú de esta universidad española y no se corta en su valoración: "6,50€ y viene postre y pan, eh. Es muy ‘heavy’"