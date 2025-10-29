Whatsapp deja de funcionar: solo en estos móviles a partir de este día

Lista
Zoe Campos Corral
Ahora que se acerca el Black friday y, con él, la temporada de compras navideñas, salen al mercado nuevos móviles.
Con el lanzamiento de estos nuevos terminales también puede llegar el fin del ciclo de actualizaciones que tu teléfono está capacitado para soportar y, por lo tanto, dejarás de recibir funciones, aplicaciones y opciones que te permitan mantener tu dispositivo al día.
En el mejor de los casos, este tipo de actualizaciones afectará a esas aplicaciones que utilizas una vez al mes. Pero, en otros casos, puede afectar a una de las aplicaciones más utilizadas del mundo: Whatsapp.
Seguridad y rendimiento
La aplicación se ha convertido en el sistema de mensajería predilecto de la sociedad, una app que permite compartir de manera instantánea mensajes, imágenes, vídeos y, además, realizar llamadas y videollamadas.
Ahora, la empresa ha anunciado que dejará de funcionar en algunos dispositivos. Esta decisión, explican, se debe a la necesidad de la compañía de garantizar la seguridad en todos los dispositivos y el buen rendimiento de la aplicación en todos los equipos.
Si tienes alguno de los siguientes modelos, debes saber que tu móvil no podrá soportar las nuevas funciones y políticas de seguridad, por lo que Whatsapp quedará obsoleto en tu dispositivo.
Dispositivos obsoletos
Este viernes 31 será el último día en que funcione la aplicación en estos modelos:
iOS (versión 15.1 o anteriores):
- iPhone 5.
- iPhone 5c.
- iPhone 5s.
- iPhone 6.
- iPhone 6 Plus.
Android (versión 5.0 o anteriores):
- Motorola Moto E.
- Motorola Moto G.
- Samsung Galaxy Note 3.
- Galaxy S4.
- LG G2 Mini.
- LG G2.
- Sony Xperia Z1.
Pasos a seguir
Si tu móvil es alguno de los anteriores, lo primero que se recomienda es realizar una copia de seguridad de Whatsapp para no perder tus datos.
A continuación, comprueba si tu teléfono tiene alguna actualización pendiente.
Para iOS:
- Ve a “Ajustes”.
- Accede a “General”, y luego a “Información”.
- Entra en “Versión de iOS”.
Para Android:
- Ve a “Configuración”.
- Entra en “Acerca del teléfono”.
- Accede a “Versión de Android”.
Si tu teléfono ya no puede actualizarse a una versión compatible, deberás conseguir un dispositivo más reciente para seguir utilizando Whatsapp.
