Nothing amplía su ecosistema con el Phone (3a) Lite

Nothing ha presentado oficialmente el Phone (3a) Lite, un nuevo terminal que amplía el alcance de la estética y la experiencia de la compañía a un público más amplio. El dispositivo mantiene la filosofía de diseño transparente y la atención al detalle, combinando materiales de calidad, rendimiento sólido y un software depurado pensado para prolongar la vida útil del producto.

Diseño transparente y mayor durabilidad

El modelo adapta el emblemático estilo translúcido de Nothing en un formato más sencillo, disponible en blanco y negro. Su cuerpo de cristal y estructura interna de aluminio aportan solidez y cuidado en la fabricación, con certificación IP54 para resistencia al polvo y al agua. Según la compañía, el Phone (3a) Lite busca destacar sin recurrir al exceso, equilibrando estética y funcionalidad.

Sistema de cámaras con sensor de 50 MP

El apartado fotográfico incorpora un sistema de triple cámara encabezado por un sensor principal de 50 megapíxeles, un sensor Samsung de 1/1.57 pulgadas que ofrece hasta un 64% más de captación de luz que equipos de su categoría. El equipo integra el motor TrueLens Engine 4.0, el mismo presente en el modelo insignia Phone (3), para mejorar el procesamiento de imagen mediante herramientas basadas en inteligencia artificial.

Las funciones avanzadas incluyen Ultra XDR, modo retrato, modo noche, macro y captura de movimiento. La cámara frontal, de 16 MP, está pensada para selfies y videollamadas de alta calidad, mientras que el sistema trasero admite grabación en 4K a 30 fps y cámara lenta en 1080p a 120 fps.

Glyph Light: evolución del lenguaje visual

Estrena Glyph Light, una versión más simple y funcional del sistema de iluminación posterior que distingue a Nothing. Inspirada en las luces de notificación clásicas, esta versión permite personalizar secuencias de luz para llamadas y contactos, activar el modo silencioso al colocar el teléfono boca abajo mediante Flip to Glyph y usar un temporizador luminoso para fotografías en grupo.

Compromiso de actualizaciones

El terminal llega con Nothing OS 3.5, basado en Android 15, que combina estética minimalista con rendimiento ligero. La interfaz introduce funciones como Smart Drawer (organización inteligente de aplicaciones), Private Space (protección de archivos personales) y App Locker (bloqueo seguro de apps).

La compañía promete tres años de actualizaciones principales de Android y seis años de parches de seguridad, así como la llegada de Nothing OS 4.0 a comienzos de 2026. Las nuevas herramientas Essential Key, Essential Space y Essential Search integran funciones de IA orientadas a la productividad y la gestión local de contenidos.

Pantalla flexible AMOLED de 6,77 pulgadas

El dispositivo incorpora un panel AMOLED flexible de 6,77 pulgadas con resolución FHD+ (1080 × 2392) y brillo máximo HDR de 3.000 nits. Ofrece 120 Hz de tasa de refresco adaptable, 10 bits de profundidad de color y atenuación PWM de 2.160 Hz, reduciendo la fatiga visual. Estas características lo sitúan por encima de la media dentro de su rango de precio.

Procesador Dimensity 7300 Pro

En el interior, el MediaTek Dimensity 7300 Pro (4 nm, ocho núcleos, hasta 2,5 GHz) garantiza un funcionamiento estable y eficiente. Cuenta con un sistema de refrigeración líquida y configuración de 8 GB de RAM física más 8 GB virtual, ofreciendo hasta 16 GB combinados. El almacenamiento interno, de 128 o 256 GB, puede ampliarse hasta 2 TB mediante microSD.

En conectividad, el terminal dispone de Dual 5G, WiFi 6 y Bluetooth 5.3, con especial atención al rendimiento del audio inalámbrico.

Autonomía de dos días y carga rápida de 33W

Su batería de 5.000 mAh promete hasta dos días de uso mixto, optimizada mediante el chipset de 4 nm y el software Nothing OS. La carga rápida de 33W permite alcanzar el 50% en unos 20 minutos, y además incorpora carga inversa por cable de 5W para accesorios.

Precio y disponibilidad

El Nothing Phone (3a) Lite se comercializa desde hoy 29 de octubre por 239 € (8 GB + 128 GB) y 279 € (8 GB + 256 GB). Estará disponible a través de la web oficial de la marca.