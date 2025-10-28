Sandisk y Crayola lanzan las nuevas memorias USB-C con forma de crayón

Sandisk y Crayola se han unido para presentar las nuevas Sandisk Crayola USB-C, una colección de memorias USB con licencia oficial de Crayola, e inspiradas en sus icónicos crayones, ofreciendo hasta 256 GB de capacidad en cuatro colores: Mango, Azul, Lima y Violeta.

Pensadas para el área educativa oficial y doméstica, permiten guardar proyectos escolares, fotos y archivos creativos, facilitando la transferencia entre tablets, ordenadores y otros dispositivos USB-C. Cada memoria incluye tres meses de acceso a las aplicaciones Crayola Create & Play y Thinking Sheets, con actividades para la creatividad y la autoexpresión.

Mundo creativo

Según Philippe Willams, director de Desarrollo de Negocios en Sandisk, esta alianza “protege y facilita compartir la creatividad de todos los usuarios”, mientras que Rob Spindley, de Crayola, señala que la colaboración “refleja la evolución del mundo creativo en la era digital”.

Precio

Los nuevos modelos Sandisk Crayola USB-C están disponibles desde 15,99 € (64 GB) hasta 30,99 € (256 GB).