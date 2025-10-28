Oppo lanza la serie Find X9 que alcanza nuevos hitos en el segmento de la gama alta

La firma Oppo acaba de anunciar en la ciudad condal el lanzamiento mundial de su nueva serie Find X9, integrada por los modelos Find X9 y Find X9 Pro, que elevan la experiencia móvil a un nuevo nivel de rendimiento, fotografía y autonomía. La compañía consolida así su excelente posición en el sector con una propuesta que combina diseño, potencia e innovación óptica avanzada.

Cámaras Hasselblad: precisión profesional

La colaboración entre Oppo y Hasselblad vuelve a protagonizar el salto tecnológico más destacado de la marca. El Find X9 introduce el sistema Hasselblad Master con tres cámaras de 50 MP (principal, ultra gran angular y teleobjetivo periscopio), y un sensor True Color que mejora la fidelidad cromática en cualquier iluminación.

El Find X9 Pro amplía las expectativas con una cámara Ultra XDR equipada con un sensor Sony LYT-828 de 1/1,28 pulgadas y la gran novedad de esta generación: un teleobjetivo Hasselblad de 200 MP, creado conjuntamente con la firma sueca. Esta lente ofrece apertura f/2,1, zoom sin pérdida de calidad hasta 13,2x y un sistema óptico con alineación activa que mejora la resolución un 15%.

El nuevo motor de imagen LUMO Image Engine hace posible un procesamiento paralelo que reduce el consumo de energía y la carga de la CPU hasta un 50%, generando resultados más naturales y equilibrados. Entre sus novedades sobresale el modo 4K Motion Photos, que permite capturar vídeos y convertir cualquier fotograma en una fotografía de alta resolución.

«La serie Find X9 representa un gran avance en la tecnología de imagen móvil, impulsada por la innovación líder en el sector, como el teleobjetivo Hasselblad de 200 MP», afirma Pete Lau, vicepresidente sénior y director de producto de Oppo. «Como nuevo flagship, la serie Find X9 ofrece una mejora integral y completa, estableciendo un nuevo estándar mundial de excelencia en smartphones».

Zoom, video y control creativo

Pensada para usuarios exigentes y creadores de contenido, la serie Find X9 permite grabar vídeo 4K a 120 fps con Dolby Vision HDR y cuenta con grabación LOG con certificación ACES, ofreciendo archivos listos para edición profesional. Además, la marca ha diseñado el teleconvertidor Hasselblad, un accesorio que extiende la capacidad de zoom óptico hasta 10x y digital hasta 200x, abriendo nuevas posibilidades en fotografía de conciertos y eventos.

Autonomía: hasta 7500 mAh en el modelo Pro

Oppo ha logrado integrar baterías de gran capacidad en cuerpos ultrafinos: 7025 mAh en el Find X9 y 7500 mAh en el Find X9 Pro, la mayor de su historia. Fabricadas con silicio y carbono de tercera generación, aseguran una degradación mínima, manteniendo más del 80% de capacidad tras cinco años de uso.

Ambos modelos son compatibles con SUPERVOOC 80 W por cable, AIRVOOC 50 W inalámbrica y carga inversa 10 W, destacando por su velocidad y flexibilidad.

Estética funcional de nueva generación

Los Find X9 incorporan pantalla plana AMOLED de 120 Hz, brillo máximo de 3600 nits y biseles de 1,15 mm. Cuentan además con certificaciones IP66, IP68 e IP69, garantizando resistencia al polvo, el agua y altas temperaturas.

El Find X9 estará disponible en tonalidades Titanium Grey, Space Black y Velvet Red, mientras que el Find X9 Pro llegará en Silk White y Titanium Charcoal, todos con acabado de aluminio mate y cristal antihuellas.

Procesador Dimensity 9500 y Trinity Engine

La marca estrena el procesador MediaTek Dimensity 9500, un chip fabricado en 3 nm que ofrece un 32% más de rendimiento y un 55% menos de consumo. Junto a la GPU Arm G1-Ultra y una NPU 990 más potente, garantiza fluidez incluso en sesiones de juego o grabación prolongadas.

El nuevo Trinity Engine gestiona los recursos del sistema mediante un modelo unificado de potencia computacional, logrando predicciones energéticas con más del 90% de precisión y reduciendo el consumo hasta un 16% en grabación de vídeo HDR 4K.

ColorOS 16: inteligencia, fluidez y conectividad total

El estreno de ColorOS 16 marca un salto significativo en usabilidad. Con el motor Luminous Rendering Engine y la animación Parallel Animation, la interfaz gana fluidez y respuesta inmediata. Entre las nuevas funciones impulsadas por IA destacan AI Mind Space para capturas rápidas, AI Recorder para generar resúmenes y AI Portrait Glow para retratos con iluminación optimizada.

Además, O+ Connect amplía su compatibilidad con Windows y Mac, permitiendo sincronizar archivos y controlar el ordenador desde el teléfono, incluso trabajando hasta con cinco apps en modo espejo simultáneo.

Precio, disponibilidad y promoción de lanzamiento

Los Find X9 ya pueden reservarse desde hoy 28 de octubre hasta el 6 de noviembre en la web oficial de Oppo y distribuidores asociados.

Los precios son los siguientes: Find X9 Pro (16 GB + 512 GB): 1.299 €; y Find X9 (12 GB + 512 GB): 999 €.

Hasta el 30 de noviembre, cada compra contará con un obsequio: Watch X2 (valorado en 349 €) con el Find X9 Pro, y una Pad SE (valorada en 199 €) con el Find X9.

Valores clave en fotografía y autonomía

La serie destaca especialmente en los apartados de fotografía y autonomía, posicionándose como una referencia en ambos terrenos dentro del segmento flagship actual.

En fotografía, la colaboración entre Oppo y Hasselblad se traduce en un sistema de cámaras que va más allá de los números. En el Find X9 Pro, el impresionante teleobjetivo periscópico de 200 MP permite capturar imágenes nítidas a larga distancia, ofreciendo un zoom óptico real y la posibilidad de obtener enfoques macro precisos incluso a tan solo 10 cm del sujeto. Esta capacidad se complementa con una cámara principal de 50 MP dotada de un sensor de última generación, logrando resultados sobresalientes en detalle y rango dinámico tanto de día como de noche. Todo el sistema se apoya en un motor de imagen propio que permite aprovechar la potencia de hardware y software: el procesado computacional consigue fotografías naturales, sin exceso de sobreprocesado, incluso en condiciones de baja luz o alto contraste. La colaboración con Hasselblad no solo mejora la fidelidad del color, sino que también facilita modos manuales, vídeo en calidad profesional (4K a 120 fps, LOG) y una flexibilidad que permite a los usuarios más avanzados explorar la creatividad en su máxima expresión.

En cuanto a autonomía, la serie rompe moldes con capacidades de batería que superan incluso a los rivales más cercanos. El Find X9 incorpora una batería de 7.025 mAh y el Find X9 Pro alcanza los 7.500 mAh, gracias a una innovadora tecnología de silicio-carbono que permite mantener altos niveles de densidad energética sin aumentar significativamente el grosor del dispositivo. Este salto se traduce en la práctica en hasta dos días de uso real para el usuario medio, con gestión energética inteligente: tanto el procesador Dimensity 9500 como el motor Trinity Engine colaboran para ajustar el consumo según la situación, garantizando sesiones de fotografía, vídeo o gaming largo sin temor a quedarse sin carga. Por supuesto, el sistema de carga rápida SUPERVOOC de 80 W y la opción de carga inalámbrica de 50 W permiten reponer gran parte de la batería en pocos minutos, mientras que la carga inversa facilita recargar otros dispositivos en movilidad.

Novedades del procesador

La Serie Find X9 cuenta con el potente procesador MediaTek Dimensity 9500, desarrollado con una innovadora arquitectura All-Big-Core de tercera generación que ofrece un rendimiento y eficiencia sobresalientes. Con la integración del motor Trinity, alcanza su máximo potencial, optimizando el rendimiento y reduciendo el consumo energético.

El MediaTek Dimensity 9500 incorpora una arquitectura de CPU All-Big-Core compuesta por un núcleo ultra de 4,21 GHz, tres núcleos premium y cuatro núcleos de alto rendimiento. Esta configuración permite alcanzar hasta un 32% más de rendimiento en tareas de un solo núcleo y un 17% más en rendimiento multinúcleo en comparación con la generación anterior, al tiempo que reduce el consumo máximo de energía hasta en un 55%, lo que se traduce en una mayor autonomía de la batería.

Equipado con la GPU Arm G1-Ultra, proporciona hasta un 33% más de rendimiento gráfico y un 42% más de eficiencia energética, permitiendo experiencias de trazado de rayos al nivel de una consola. Estas capacidades se ven potenciadas por un sistema de refrigeración personalizado que garantiza un juego fluido y estable a altas tasas de fotogramas, incluso bajo las configuraciones gráficas más exigentes.

Complementando al chipset Dimensity 9500, incorpora el motor Trinity, que introduce el primer Modelo Unificado de Potencia de Cómputo en Android. Esta solución permite una modelización computacional a nivel de sistema para la CPU, GPU y DSU del Dimensity 9500, alcanzando una precisión superior al 90% en la predicción del consumo energético. Esto se traduce en una optimización sustancial de la energía en distintos escenarios de uso, como el día a día, el gaming y la fotografía.