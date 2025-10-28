Audio-Technica lanza la edición limitada ATH-M50xENSO para celebrar más de una década de calidad sonora

Audio-Technica presenta los auriculares ATH-M50xENSO, una edición limitada que conmemora los más de diez años del mítico modelo ATH-M50x, referente desde 2014 en el audio profesional y personal.

Esta edición especial recupera el color negro original con una estética renovada que rinde homenaje al arte japonés Ensō﻿, el círculo trazado con una sola pincelada que simboliza la perfección y la naturaleza cíclica de la vida. Los auriculares incorporan grabados personalizados inspirados en las pinceladas de tinta sumi﻿ y las ondas de frecuencia, junto con un número de serie exclusivo y un acabado en negro mate.

Confección artesanal

Cada unidad se acompaña de una funda a medida y, además, los compradores podrán participar en un sorteo para obtener un exclusivo kit de accesorios Ensō﻿, que incluye un estuche especial y un paño furoshiki﻿ artesanal confeccionado por la firma tradicional de Kioto Bamba, especializada en teñido manual desde hace más de un siglo.

El legendario rendimiento del modelo se mantiene intacto: transductores de 45 mm con imanes de tierras raras, claridad y graves precisos, auriculares giratorios 90°, cables intercambiables y un diseño plegable ideal tanto para estudio como para uso personal.

Experiencia sonora

La escucha con M50xENSO resulta cálida y envolvente, con graves que aportan cuerpo y una atmósfera profunda, y agudos brillantes que permiten disfrutar cada matiz de las canciones. Es un modelo que invita a relajarse, dejando que la música envuelva por completo, ideal para momentos íntimos, viajes largos o instantes creativos.

Este modelo es además símbolo de coleccionismo, una pequeña obra de arte tecnológica con una historia y un carácter especial, pensada para amantes del sonido que desean una conexión emocional con sus auriculares. El detalle del paño furoshiki artesanal y la numeración única convierten cada par en una pieza irrepetible que habla de identidad y buen gusto

Precio de la edición

La edición ATH-M50xENSO tendrá una tirada mundial limitada a 5.000 unidades y estará disponible a un precio recomendado de 199 € a través de la web de Audio-Technica.