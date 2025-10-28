Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Roba datos personales

La Agència de Ciberseguretat advierte de una estafa en Catalunya con ChatGPT: "No abras ningún enlace"

Los correos parecen reales, pese a la dirección falsa. Esto hace que muchos usuarios puedan caer, pensando que es legítimo

OpenAI lanza Atlas, el nuevo navegador con ChatGPT integrado que desafía a Google Chrome

Los cibercriminales se valen de la IA para perfeccionar sus estafas amorosas: ya hay víctimas

La Agència de Ciberseguretat advierte de una estafa en Catalunya con ChatGPT: &quot;No abras ningún enlace&quot;

La Agència de Ciberseguretat advierte de una estafa en Catalunya con ChatGPT: "No abras ningún enlace" / Agència de Ciberseguretat

Lola Gutiérrez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha advertido de una nueva estafa de 'phising' que suplanta a la identidad de ChatGPT. Se trata de un correo electrónico fraudulento que pide actualizar la subscripción Plus, pero al acceder al botón 'Pay Now' lleva a los usuarios a una página web falsa.

El correo del asunto es 'Action Required: ChatGPT Plus Payment’ y está enviado de una dirección no oficial (root@verify.boxenstop247.de) que muestra una factura falsa que nunca ha tramitado el usuario. Una vez acceden a la página web falsa, piden datos personales o datos bancarios para utilizarlos "de forma fraudulenta".

"ChatGPT no envía correos electrónicos para solicitar pagos ni para renovar suscripciones. Las gestiones legítimas solo se realizan desde la página oficial https://chat.openai.como desde el espacio del usuario https://my.openai.com/account", han avisado en su página web. "Si recibes un correo como este o similar, no hagas clic, no abras ningún enlace ni introduzcas datos bancarios. Comprueba siempre el remitente y la dirección web antes de proporcionar información personal"

Noticias relacionadas y más

Los correos parecen reales, pese a la dirección falsa: usan el logo de OpenAI e incluyen, estructuras de facturas, fechas límite... Esto hace que muchos usuarios puedan caer, pensando que es legítimo. La estafa es una modalidad de phishing: suplantación de identidad con objeto de obtener información confidencial (tarjetas bancarias, contraseñas, etc.).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta
  2. Jacobo Siruela, editor de Atalanta: “Hay que tener una fe gigantesca para creer que tras la vida no hay nada”
  3. Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
  4. Los Pecos, la venganza de un fenómeno fan menospreciado, en un sólido concierto en el Palau Sant Jordi
  5. Muere de forma repentina Oti Cabadas, la camionera e influencer de 41 años que rompió con los estereotipos del sector
  6. Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
  7. Reunión de Junts y Carles Puigdemont, hoy en directo: última hora sobre la posible ruptura con el PSOE
  8. ¿Por qué Milei ha arrasado en las elecciones legislativas en Argentina? 4 claves de una victoria sorpresa

Audio-Technica lanza la edición limitada ATH-M50xENSO para celebrar más de una década de calidad sonora

Audio-Technica lanza la edición limitada ATH-M50xENSO para celebrar más de una década de calidad sonora

Elon Musk lanza 'Grokipedia', su enciclopedia de IA, y desafía el monopolio de Wikipedia

Elon Musk lanza 'Grokipedia', su enciclopedia de IA, y desafía el monopolio de Wikipedia

Huracán Melissa, hoy en directo: trayectoria y última hora de la llegada de la tormenta a Jamaica, República Dominicana, Haití y Cuba

Huracán Melissa, hoy en directo: trayectoria y última hora de la llegada de la tormenta a Jamaica, República Dominicana, Haití y Cuba

Rutinas de belleza en el extranjero: una de las tendencias de viaje que marcarán 2026

Rutinas de belleza en el extranjero: una de las tendencias de viaje que marcarán 2026

La Agència de Ciberseguretat advierte de una estafa en Catalunya con ChatGPT: "No abras ningún enlace"

La Agència de Ciberseguretat advierte de una estafa en Catalunya con ChatGPT: "No abras ningún enlace"

Catalunya regula por primera vez las comunidades energéticas y las baterías para el almacenamiento de electricidad

Catalunya regula por primera vez las comunidades energéticas y las baterías para el almacenamiento de electricidad

Descubierto en l'Hospitalet uno de los cultivos de marihuana más grandes de Catalunya: 5.140 plantas en 300 m2

Descubierto en l'Hospitalet uno de los cultivos de marihuana más grandes de Catalunya: 5.140 plantas en 300 m2

Iberdrola confía a PwC su auditoría a partir de 2027 en un contrato de más 30 millones

Iberdrola confía a PwC su auditoría a partir de 2027 en un contrato de más 30 millones