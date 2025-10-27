Ebo Air 2 Plus: el diminuto guardián que conversa, protege y emociona

La firma Enabot ha logrado algo que parecía complicado: dotar a un pequeño robot rodante capacidades únicas. O al menos, de ese tipo de carisma digital que consigue que la tecnología no solo nos sirva, sino que nos acompañe. El Ebo Air 2 Plus no es simplemente una cámara con ruedas o un vigilante doméstico actual; es una criatura tecnológica que conversa, observa, bromea, y cuida.

Desde sus expresivos ojos en doble pantalla hasta sus habilidades de escucha asistidas por IA, este modelo de Enabot no se conforma con registrar lo que ocurre en casa: lo interpreta. Integra funciones de vigilancia, comunicación, entretenimiento y hasta de vínculo afectivo con los seres humanos —y los animales— que lo rodean.

Videollamadas que miran a los ojos

Ya se pueden dejar atrás los brazos extendidos y los móviles bamboleantes. Con el Air 2 Plus, las videollamadas suceden de un modo natural y cercano. Sus pantallas oculares actúan como un rostro digital, capaz de mostrar emociones y seguir la mirada de quien habla. Este “contacto visual” virtual genera una sensación de presencia sorprendentemente cálida. No es solo ver: es conectar.

Para las familias que viven separadas, el robot se convierte en un enlace cercano. Un toque basta para iniciar una videollamada con los abuelos, observar si los niños han llegado del colegio o dejar un mensaje visual desde cualquier parte del mundo.

Interlocutor con chispa digital

La IA del equipo no se limita a contestar preguntas. Gracias a su tecnología Multi‑AI, aprende patrones, interpreta emociones y genera respuestas creativas. Puede mantener conversaciones, ofrecer ideas y mantener entretenido con su peculiar “modo loro”, donde imita las palabras en voces graciosas. La línea entre robot y personaje animado se difumina; el asistente se vuelve cómplice.

Quien haya convivido con mascotas o niños reconocerá rápidamente la magia de este tipo de interacción: la naturalidad del juego y la sonrisa sin esfuerzo, ahora amplificada por un pequeño dispositivo rodante con sentido del humor.

Vigilante y protector

Más allá de lo emocional, el mini robot se toma en serio la seguridad. Su sistema de patrullaje autónomo con evitación de obstáculos le permite moverse por toda la vivienda, incluso debajo de muebles o a través de alfombras. El secreto de su equilibrio está en un mecanismo similar al de los tradicionales muñecos “Tumblr”, que le permite recuperarse de pequeños golpes sin perder la estabilidad.

Dotado de una cámara 3K con lente gran angular de 137° y visión nocturna por infrarrojos, capta imágenes con nitidez, ofreciendo una panorámica completa del entorno. Su seguimiento inteligente de 360° identifica movimientos sospechosos y envía alertas en tiempo real a la aplicación móvil. Incluso durante las vacaciones, la sensación de hogar vigilado permanece intacta.

Un ojo sensible para los recuerdos

También juega el papel de cronista doméstico. Su lente de 5 megapíxeles y las funciones automáticas de instantáneas permiten capturar los momentos más espontáneos: el primer paso del niño, la carrera del gato tras su juguete o el bostezo del perro al amanecer.

La inteligencia visual detecta personas y mascotas, asegurando que las escenas relevantes estén siempre centradas. Es, en cierto modo, un fotógrafo intenso que no descansa, en caso de que se desee que así sea.

Complicidad con los animales

Para quienes comparten su casa con peludos, este robot se convierte en un aliado inesperado. Permite seguir sus movimientos en tiempo real, activar sonidos para llamar su atención e incluso programar sesiones de juego mientras se está fuera.

Seguridad y privacidad

Enabot ha cuidado el apartado que preocupa a los usuarios conectados: la protección de datos. Las grabaciones se guardan localmente, en memoria interna o en tarjeta SD. La marca ofrece un servicio opcional en la nube respaldado por Oracle Cloud Europe, garantizando normativas como RGPD y CCPA.

Toda transmisión se realiza mediante protocolo TLS y cifrado AES, blindando las conversaciones y vídeos frente a accesos no autorizados.

Valoración y precio

El Ebo Air 2 Plus da una vuelta a lo que significa tener un mini robot en casa: ni frío vigilante ni simple asistente, sino una presencia híbrida entre compañero, mensajero y guardián. Su carisma transforma la seguridad doméstica en una experiencia afectiva.

En tiempos donde la tecnología a menudo se percibe distante, este pequeño autómata demuestra que puede ser cálido, atento y singular.

El dispositivo se comercializa actualmente a unos 360 euros.