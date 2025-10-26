OpenAI lanza Atlas, el nuevo navegador con ChatGPT integrado que desafía a Google Chrome

La compañía especializada en el desarrollo de inteligencia artificial OpenAI emprendió el martes su nueva aventura en el apartado de navegadores. Lo hizo con el lanzamiento de Atlas, un nuevo buscador con ChatGPT integrado que ya se encuentra disponible en dispositivos con sistema operativo macOS –ordenadores de Apple, tanto portátiles como de sobremesa– y que aspira a competir cara a cara con Chrome, la herramienta homóloga de Google.

Con la personalización de las búsquedas del usuario por bandera, la empresa de Sam Altman da un paso más en su cometido por "replantear el uso de la web", después de que el año pasado implementaran la función 'Búsqueda en Internet' a su chatbot. "Un navegador con ChatGPT nos acerca a un verdadero superasistente que entiende tu mundo y te ayuda a alcanzar tus objetivos", han celebrado desde OpenAI en un comunicado.

De esta manera, OpenAI se suma a la misma tendencia que algunos de sus competidores como Perplexity, con el lanzamiento a inicios de octubre de su navegador web Comet. Al mismo tiempo, Google ya ha desplegado el 'Modo IA en varios países, entre ellos España.

Navegación con memoria y contexto

Con Atlas, el historial de navegación deja paso a la memoria, que no solo permite recordar los sitios visitados, sino que tiene en cuenta el contexto de cada consulta y otras acciones llevadas a cabo por el usuario durante la navegación. De esta manera, el navegador es capaz de servirse del modelo integrado en ChatGPT para realizar sugerencias personalizadas tales como retomar páginas, profundizar en determinados temas o proponer automatizaciones de tareas rutinarias.

Además, la barra lateral permite el despliegue de 'Ask ChatGPT', funcionalidad que entiende la página abierta y responde a las preguntas o consultas formuladas en simultáneo por el usuario de la misma manera que lo hace el chatbot de OpenAI.

Modo incógnito de Atlas, el nuevo navegador con ChatGPT integrado / OpenAI

Como en el caso de Chrome, este navegador también permite borrar y bloquear el historial, así como hacer búsquedas en 'Modo Incógnito', preservando la privacidad de sus usuarios a lo largo de sus diferentes consultas.

Versión mejorada del 'Modo Agente'

La carrera de los modelos de lenguaje grande (LLM, por sus siglas en inglés) depende en gran medida del desarrollo de los conocidos como agentes, sistemas que se sirven de la inteligencia artificial para lograr objetivos y completar tareas de forma autónoma, tomando decisiones y adaptándose a su entorno. Atlas cuenta con una versión del 'Modo Agente' –función implementada recientemente en Chat GPT– que funciona de manera "más rápida" y "nativa".

Entre los ejemplos de aplicaciones de esta función que proponen desde OpenAI se encuentra la compra a domicilio en un supermercado de los diferentes ingredientes que necesitamos para una receta o la revisión de documentos para realizar informes y estudios.

Por el momento, desde la compañía estadounidense informan de que el 'Modo Agente' se encuentra disponible en versión preliminar para los clientes con suscripciones Plus, Pro y Business. Asimismo, advierten de que se trata de una experiencia inicial y que, por lo tanto, todavía "puede generar errores en flujos de trabajo complejos".

Mismo 'cerebro' que su rival a batir

Los paralelismos entre Chrome y Atlas llegan hasta su 'cerebro', ya que ambos comparten la misma base de código abierto sobre la cual trabajar, tal como explican desde OpenAI. Esta capa interna, de nombre Chromium, permite importar datos de un navegador a otro.

Así, los usuarios de Atlas pueden transferir sus contraseñas e historial de navegación desde Chrome, además de marcadores desde Safari, Chrome, Firefox o un archivo de exportación HTML.