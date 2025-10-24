Así puedes desactivar Meta AI en WhatsApp (y por qué deberías hacerlo)

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cómo quitar el círculo azul de Meta AI en Whatsapp

Pedro Sanjuán

El mercado de la IA duplicó su tamaño en 2024 y se espera que alcance o supere los 100.000 millones de dólares en 2028. Esta revolución tecnológica no ha hecho más que empezar y estará en la mayoría de empresas en los próximos años.

Los usuarios de Whatsapp e Instagram han presenciado una última actualización en las últimas semanas. Meta ha incorporado Inteligencia Artificial a estas dos redes sociales, una herramienta con la que pretenden revolucionar estas aplicaciones, especialmente para los empresarios. Después de que ChatGPT de OpenAI captara rápidamente la atención del público el año pasado, los altos magnates ya buscan la manera de incorporarla a todos sus negocios.

¿Es opcional esta nueva herramienta?

La introducción de la IA parece irreversible para los usuarios, que no podrán eliminar el 'chatbot' de IA de las redes sociales más utilizadas: Instagram, Facebook y WhatsApp.

Aunque no puedes eliminar la IA por completo (siempre se quedará en la pantalla el círculo azul), sí puedes eliminar la conversación para evitar que te aparezca junto a las del resto de contactos.

Cómo eliminar la conversación con Meta AI

Para esto solo hay que seguir tres pasos:

1- Selecciona la conversación con Meta AI.

Seleccionar la conversación con Meta AI

Seleccionar la conversación con Meta AI.

2- Pulsa el icono de la papelera.

Pulsar el icono de la papelera

Pulsar el icono de la papelera.

3- En la ventana emergente con el mensaje "¿Deseas eliminar este chat?", pulsa "Eliminar chat".

En la ventana emergente con el mensaje &quot;¿Deseas eliminar este chat?&quot;, pulsar &quot;Eliminar chat&quot;.

En la ventana con el mensaje "¿Deseas eliminar este chat?", pulsar "Eliminar chat".

Un producto para empresarios

Chris Cox, Director de Producto de Meta Platforms, afirmó que los chatbots de IA se convertirán en una herramienta cada vez más atractiva para los anunciantes, en lugar de ser solo una forma de atraer a los usuarios.

"Semanas después de lanzar un puñado de chatbots de IA gratuitos para los usuarios de Instagram y WhatsApp, Meta está buscando maneras de hacer dinero con la inteligencia artificial. Es un movimiento característico de la empresa: Lanzar una nueva función y encontrar rápidamente una forma de monetizarla a través de los anunciantes.

Así ocurrió con los vídeos cortos y las Stories en Instagram. Las funciones de inteligencia artificial introducidas el mes pasado incluían la creación de pegatinas personalizadas, la edición de imágenes y una serie de personajes famosos de chatbot que funcionan con IA generativa. Se trata del mayor lanzamiento de funciones de inteligencia artificial orientadas al consumidor de la empresa, que también ha desplegado tecnología de IA para desarrolladores.

