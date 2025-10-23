Audio-Technica presenta los auriculares ATH-ADX7000: Excelencia japonesa

El universo de la alta fidelidad incorpora una nueva joya con la llegada de los ATH-ADX7000 True Open-Air, el reciente buque insignia que Audio-Technica presenta en su gama ADX. Fabricados en Japón y fruto de más de seis décadas de evolución en tecnologías acústicas, estos auriculares elevan el estándar en reproducción sonora abierta gracias a la tecnología High-Concentricity X (Transfer) Dynamic Transducer (HXDT).

Los ATH-ADX7000 revelan un enfoque abierto: la arquitectura del casco facilita la libre circulación del aire, evitando las presiones internas y las frecuencias artificiales que suelen acompañar a los diseños cerrados. El resultado es un sonido limpio y expansivo, capaz de reproducir desde graves profundos hasta matices sutiles, en una experiencia donde la fatiga auditiva queda en segundo plano, incluso en escuchas prolongadas.

Aspectos técnicos

La clave de esta transparencia acústica reside en el corazón tecnológico de los ADX7000. La precisión en la fabricación de sus transductores, con una alineación que alcanza tolerancias de ±0,02 mm, asegura movimientos perfectamente concéntricos del diafragma, la placa deflectora, el imán y la bobina móvil. Este nivel de control no solo mejora la respuesta transitoria y la microdetalle, sino que establece un grado de fidelidad y naturalidad difícil de igualar. Además, la bobina móvil con impedancia aumentada ofrece una doble ventaja: frecuencia baja perfilada sin peso extra y una extensión dinámica que conserva la claridad en todo el espectro.

Diseño

La carcasa de aluminio en forma de panal mantiene el conjunto ultraligero —solo 275 gramos—, mientras que el chasis de magnesio fundido minimiza vibraciones y evita cualquier coloración innecesaria del sonido. Este equilibrio técnico se complementa con dos opciones de almohadillas, terciopelo acústico o Alcántara resistente, que ajustan la experiencia de escucha a cada usuario.

Incorporan cableado de alta gama, conectores Neutrik y una cuidada selección de accesorios. La personalización se extiende a su estuche de transporte, diseñado para proteger y adaptar la joya sonora de Audio-Technica, que ahora se encuentra disponible en todo el mundo a un precio de 3.499 euros.