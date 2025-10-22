Productos para casa y viaje
Pure Force, sistema de vapor y plancha 2 en 1, de Rowenta
Evaluación de características técnicas, modos de uso y desempeño en el planchado vertical y horizontal
Rowenta Pure Force destaca por un formato compacto y multifunción, que permite alternar entre vapor vertical y planchado horizontal. El diseño incluye una suela XL, un 40% más grande que en modelos anteriores, equipada con 300 microagujeros para repartir el vapor de manera homogénea sobre la prenda. Pesa menos que una plancha convencional y ofrece un cable de 2,5 metros, aportando buena maniobrabilidad en el hogar y fuera de él.
Potencia y capacidades
Ofrece una potencia de 1875 W, capaz de proporcionar hasta 90 g/min en modo Boost, para la eliminación de arrugas incluso en tejidos gruesos. Se calienta en unos 15 segundos, lo que resulta útil para arreglos rápidos o sesiones intensas. Incorpora cinco niveles de vapor, adecuados para adaptar el caudal a distintos tipos de tejidos, desde delicados a resistentes.
Depósito y autonomía
El depósito extraíble tiene una capacidad de 180 ml, alcanzando hasta 12 minutos de uso continuo, suficiente para tratar aproximadamente tres prendas sin recargar. Es fácil de llenar y limpiar, y permite usar agua del grifo, siempre que no sea excesivamente dura.
Experiencia de uso
La transición entre el modo vertical y horizontal es fácil, y la suela permanece libre de goteos en ambas posiciones, lo que evita manchas inoportunas. El manejo es seguro gracias al apagado automático y a la ligereza del equipo. Destacar la utilidad para retoques de última hora, cortinas y prendas colgadas, aunque su rendimiento también es competente sobre superficies de planchado tradicionales.
Prestaciones clave
Potencia de 1800W: Calentamiento rápido, listo para usar menos de 30 segundos, permitiendo intervenciones inmediatas para eliminar arrugas.
Modos de uso vertical y horizontal: Ofrece funcionamiento 2 en 1, lo cual facilita tanto el planchado tradicional como la vaporización directa sobre la percha sin tabla, adaptándose a distintas prendas y situaciones.
Vapor potente (hasta 90 g/min en modo Boost): Este modo proporciona un 300% más de vapor que el modo Eco, útil para telas gruesas o pliegues difíciles; cuenta con 4 niveles de ajuste más modo extra.
Depósito de agua extraíble de 180 ml: Ofrece hasta 12 minutos de autonomía.
Suela cerámica XL: Diseñada para maximizar la cobertura durante el uso, aportando una distribución uniforme del calor.
Funciones extra: Apagado automático, control de vapor en el mango e indicador luminoso de vapor listo.
Valores añadidos
Posibilita el planchado sin tabla, permitiendo arreglos rápidos, especialmente útil en el día a día o durante viajes.
El vapor elimina hasta el 99,99% de bacterias, virus y gérmenes, además de refrescar tejidos y reducir olores sin necesidad de lavado.
El apagado automático y el control ergonómico minimizan los riesgos durante el manejo y previenen accidentes.
Producto adecuado para su uso en espacios reducidos y almacenamiento sencillo, además de ser portátil para desplazamientos.
Se ajusta a diferentes tejidos gracias a sus distintos niveles de vapor y su capacidad de uso horizontal/vertical.
Permite obtener resultados similares a una plancha convencional con la comodidad añadida del formato portátil y multifunción.
Conclusión y precio
El Rowenta Pure Force es una opción versátil que responde bien a quienes buscan un modo fácil y práctico en el cuidado diario de prendas. Su relación potencia-portabilidad y las distintas opciones de vapor lo convierten en un equipo recomendable para hogares dinámicos y usuarios principiantes.
El precio del modelo es de unos 80 euros.
- Bajar las pensiones a toda costa
- La inyección pública de 6.580 millones de euros a Indra levanta ampollas entre las compañías de defensa
- El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
- Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
- Tiene paro cero y sueldos de hasta 70.000 euros: la carrera científica más ignorada en España
- Karmele Marchante reaparece para destrozar a Rodríguez Menéndez tras su muerte: 'Se ha ido al infierno una rata
- La estación fantasma de Correos despierta por primera vez tras medio siglo en la penumbra
- Las direcciones de escuelas e institutos de Barcelona se organizan por primera vez para hacer oír su voz