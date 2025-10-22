Pure Force, sistema de vapor y plancha 2 en 1, de Rowenta

Rowenta Pure Force destaca por un formato compacto y multifunción, que permite alternar entre vapor vertical y planchado horizontal. El diseño incluye una suela XL, un 40% más grande que en modelos anteriores, equipada con 300 microagujeros para repartir el vapor de manera homogénea sobre la prenda. Pesa menos que una plancha convencional y ofrece un cable de 2,5 metros, aportando buena maniobrabilidad en el hogar y fuera de él.

Potencia y capacidades

Ofrece una potencia de 1875 W, capaz de proporcionar hasta 90 g/min en modo Boost, para la eliminación de arrugas incluso en tejidos gruesos. Se calienta en unos 15 segundos, lo que resulta útil para arreglos rápidos o sesiones intensas. Incorpora cinco niveles de vapor, adecuados para adaptar el caudal a distintos tipos de tejidos, desde delicados a resistentes.

Depósito y autonomía

El depósito extraíble tiene una capacidad de 180 ml, alcanzando hasta 12 minutos de uso continuo, suficiente para tratar aproximadamente tres prendas sin recargar. Es fácil de llenar y limpiar, y permite usar agua del grifo, siempre que no sea excesivamente dura.

Experiencia de uso

La transición entre el modo vertical y horizontal es fácil, y la suela permanece libre de goteos en ambas posiciones, lo que evita manchas inoportunas. El manejo es seguro gracias al apagado automático y a la ligereza del equipo. Destacar la utilidad para retoques de última hora, cortinas y prendas colgadas, aunque su rendimiento también es competente sobre superficies de planchado tradicionales.

Prestaciones clave

Potencia de 1800W: Calentamiento rápido, listo para usar menos de 30 segundos, permitiendo intervenciones inmediatas para eliminar arrugas.

Modos de uso vertical y horizontal: Ofrece funcionamiento 2 en 1, lo cual facilita tanto el planchado tradicional como la vaporización directa sobre la percha sin tabla, adaptándose a distintas prendas y situaciones.

Vapor potente (hasta 90 g/min en modo Boost): Este modo proporciona un 300% más de vapor que el modo Eco, útil para telas gruesas o pliegues difíciles; cuenta con 4 niveles de ajuste más modo extra.

Depósito de agua extraíble de 180 ml: Ofrece hasta 12 minutos de autonomía.

Suela cerámica XL: Diseñada para maximizar la cobertura durante el uso, aportando una distribución uniforme del calor.

Funciones extra: Apagado automático, control de vapor en el mango e indicador luminoso de vapor listo.

Valores añadidos

Posibilita el planchado sin tabla, permitiendo arreglos rápidos, especialmente útil en el día a día o durante viajes.

El vapor elimina hasta el 99,99% de bacterias, virus y gérmenes, además de refrescar tejidos y reducir olores sin necesidad de lavado.

El apagado automático y el control ergonómico minimizan los riesgos durante el manejo y previenen accidentes.

Producto adecuado para su uso en espacios reducidos y almacenamiento sencillo, además de ser portátil para desplazamientos.

Se ajusta a diferentes tejidos gracias a sus distintos niveles de vapor y su capacidad de uso horizontal/vertical.

Permite obtener resultados similares a una plancha convencional con la comodidad añadida del formato portátil y multifunción.

Conclusión y precio

El Rowenta Pure Force es una opción versátil que responde bien a quienes buscan un modo fácil y práctico en el cuidado diario de prendas. Su relación potencia-portabilidad y las distintas opciones de vapor lo convierten en un equipo recomendable para hogares dinámicos y usuarios principiantes.

El precio del modelo es de unos 80 euros.