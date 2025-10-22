SEGURIDAD
Blink refuerza su catálogo con una nueva cámara exterior con foco LED
El nuevo modelo combina vídeo HD, detección avanzada de movimiento y dos años de autonomía
La cámara exterior con foco Blink ya está disponible en nuestro mercado como una opción para mejorar la seguridad doméstica con iluminación integrada y vídeo en alta definición. Este dispositivo incorpora un foco LED de 700 lúmenes activado por movimiento, para iluminar zonas exteriores mientras ofrece vídeo en directo HD 1080p y visión nocturna por infrarrojos.
Funcionalidad inalámbrica
El modelo, diseñado para instalación inalámbrica, se alimenta mediante dos pilas AA de litio, que proporcionan hasta dos años de autonomía según el fabricante. Además, cuenta con comunicación bidireccional desde la aplicación Blink, permitiendo escuchar y hablar con quien se encuentre cerca del dispositivo.
Detección de doble zona
La cámara incluye detección de movimiento mejorada de doble zona, lo que mejora la precisión de las alertas enviadas al smartphone. Quienes lo deseen pueden añadir un plan de suscripción Blink que activa funciones de inteligencia artificial para distinguir entre personas y vehículos, reduciendo así las notificaciones irrelevantes.
Precio
El producto, que incluye módulo de sincronización y todos los elementos necesarios para su instalación, se comercializa a un precio estimado de 94,99 euros en Amazon.es.
