Blink refuerza su catálogo con una nueva cámara exterior con foco LED

La cámara exterior con foco Blink ya está disponible en nuestro mercado como una opción para mejorar la seguridad doméstica con iluminación integrada y vídeo en alta definición. Este dispositivo incorpora un foco LED de 700 lúmenes activado por movimiento, para iluminar zonas exteriores mientras ofrece vídeo en directo HD 1080p y visión nocturna por infrarrojos.

Funcionalidad inalámbrica

El modelo, diseñado para instalación inalámbrica, se alimenta mediante dos pilas AA de litio, que proporcionan hasta dos años de autonomía según el fabricante. Además, cuenta con comunicación bidireccional desde la aplicación Blink, permitiendo escuchar y hablar con quien se encuentre cerca del dispositivo.

Detección de doble zona

La cámara incluye detección de movimiento mejorada de doble zona, lo que mejora la precisión de las alertas enviadas al smartphone. Quienes lo deseen pueden añadir un plan de suscripción Blink que activa funciones de inteligencia artificial para distinguir entre personas y vehículos, reduciendo así las notificaciones irrelevantes.

Precio

El producto, que incluye módulo de sincronización y todos los elementos necesarios para su instalación, se comercializa a un precio estimado de 94,99 euros en Amazon.es.