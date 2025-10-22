Amazon planea sustituir a 600.000 empleados por robots

Amazon planea una ambiciosa robotización de sus operaciones logísticas que le permitirá no tener que contratar a unos 600.000 trabajadores durante la próxima década, señalan documentos internos a los que ha tenido acceso The New York Times.

El gigante del comercio en línea fija su estrategia en la automatización de un 75% de sus tareas. El acelerado despliegue de robots en sus centros logísticos permitirá a la compañía sustituir más de medio millón de puestos de trabajo que, de otro modo, tendría que contratar en Estados Unidos para 2033 para hacer frente al crecimiento de su negocio. Sus estimaciones son que venderá aproximadamente el doble de productos durante ese periodo.

Con esta maniobra, Amazon busca recortar gastos y ser más eficiente. En sus documentos, la empresa remarca que la automatización le permitirá eliminar 160.000 empleos para 2027, lo que supondría un ahorro de unos 30 céntimos por cada artículo que almacena y entrega a sus clientes. Su misión es ahorrarse unos 12.600 millones de dólares en los dos próximos años.

Impacto económico y reputacional

Daron Acemoglu, ganador del Premio Nobel de Economía el año pasado, ha señalado al diario neoyorquino que, si logra ese objetivo de automatización masiva, Amazon "se convertirá en un destructor neto de empleo". La compañía es uno de los mayores empleadores de EEUU, lo que significa que ese cambio amenaza con dañar la ocupación en el país en ámbitos como el almacenamiento y la distribución y apostar por un tipo de trabajo "más técnico, mejor remunerado y más escaso". "Una vez que descubran cómo hacerlo de forma rentable, se extenderá también a otros" como Walmart, advierte el reputado economista.

Dede la compañía, se explica que parte de los ahorros obtenidos gracias a la automatización han sido utilizados hasta la fecha para crear nuevos puestos de trabajo, como abrir nuevos centros logísticos en zonas rurales para que también tengan acceso a sus servicios. "El hecho de que haya eficiencia en una parte del negocio no refleja el impacto total que puede tener, ya sea en una comunidad concreta o en el país en general", asegura Udit Madan, responsable de las operaciones mundiales de Amazon, al diario.

Según el NYT, Amazon es consciente de que esa robotización de su trabajo tendrá un impacto negativo en la opinión pública. Para evitarse una crisis reputacional, la firma también está estudiando participar en proyectos comunitarios para lavar su imagen y erigirse como una "buena empresa ciudadana". Esos planes incluyen evitar términos que puedan generar rechazo social como "automatización" e "IA" y reemplazarlos por otros más ambiguos como "cobot", los robots que colaboran con humanos. La compañía ha negado esa información.