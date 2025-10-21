LANZAMIENTOS
SPC Titan 2: el móvil tipo concha que resiste el ritmo laboral exigente
Se trata de un teléfono 4G robusto y fácil de usar, con batería de casi una semana y diseño plegable en rojo o negro
SPC amplía su catálogo de teléfonos básicos con Titan 2, un dispositivo que recupera la esencia de la telefonía funcional con un diseño tradicional, resistente y orientado a la practicidad. Este modelo tipo concha ha sido creado para quienes necesitan un teléfono esencial para comunicarse con facilidad: autónomos, trabajadores móviles y usuarios que quieren sencillez y autonomía.
Combina estructura reforzada y diseño plegable con una pantalla de 2,4 pulgadas de cristal resistente a rayaduras y certificación IP44 frente a salpicaduras. Su batería ofrece hasta seis días de autonomía, lo que lo convierte en un aliado fiable tanto en el trabajo como en la vida personal. Con su conectividad 4G, permite mantener llamadas estables y una comunicación fluida incluso en entornos laborales exigentes.
Prestaciones destacadas
El dispositivo sobresale por sencillez: cuenta con teclado físico de teclas grandes, función para leer los menús y números marcados en voz alta, y hasta once accesos directos configurables para llamadas rápidas. Su altavoz de 105 dB gestiona un sonido claro incluso en talleres o exteriores, y añade una radio FM integrada y cámara trasera para usos cotidianos.
Pensado también para ofrecer seguridad y asistencia, integra un botón ICE (In Case of Emergency) para almacenar datos médicos y contactos prioritarios, junto a la herramienta Smart Help, que incluye timbre inteligente, alertas automáticas a contactos de confianza y configuración remota del terminal.
Precio
El nuevo SPC Titan 2 ya está disponible en color negro y próximamente en rojo, por un precio recomendado de 49,90 €.
