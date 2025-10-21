Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LANZAMIENTOS

SPC Titan 2: el móvil tipo concha que resiste el ritmo laboral exigente

Se trata de un teléfono 4G robusto y fácil de usar, con batería de casi una semana y diseño plegable en rojo o negro

Móvil tipo concha

Móvil tipo concha

Pilar Enériz

Pilar Enériz

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

SPC amplía su catálogo de teléfonos básicos con Titan 2, un dispositivo que recupera la esencia de la telefonía funcional con un diseño tradicional, resistente y orientado a la practicidad. Este modelo tipo concha ha sido creado para quienes necesitan un teléfono esencial para comunicarse con facilidad: autónomos, trabajadores móviles y usuarios que quieren sencillez y autonomía.

Combina estructura reforzada y diseño plegable con una pantalla de 2,4 pulgadas de cristal resistente a rayaduras y certificación IP44 frente a salpicaduras. Su batería ofrece hasta seis días de autonomía, lo que lo convierte en un aliado fiable tanto en el trabajo como en la vida personal. Con su conectividad 4G, permite mantener llamadas estables y una comunicación fluida incluso en entornos laborales exigentes.

Prestaciones destacadas

El dispositivo sobresale por sencillez: cuenta con teclado físico de teclas grandes, función para leer los menús y números marcados en voz alta, y hasta once accesos directos configurables para llamadas rápidas. Su altavoz de 105 dB gestiona un sonido claro incluso en talleres o exteriores, y añade una radio FM integrada y cámara trasera para usos cotidianos.

Pensado también para ofrecer seguridad y asistencia, integra un botón ICE (In Case of Emergency) para almacenar datos médicos y contactos prioritarios, junto a la herramienta Smart Help, que incluye timbre inteligente, alertas automáticas a contactos de confianza y configuración remota del terminal.

Precio

El nuevo SPC Titan 2 ya está disponible en color negro y próximamente en rojo, por un precio recomendado de 49,90 €.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
  2. Los únicos requisitos para que los mayores de 60 años puedan cobrar la pensión de orfandad
  3. Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
  4. Bajar las pensiones a toda costa
  5. Tabla de las pensiones en 2026: importes actualizados según cada tipo de prestación
  6. El empresario venezolano que fue detenido en Londres alega que le atribuyen delitos que ya archivó la justicia bolivariana
  7. Desconvocada la huelga de conductores de Alsa prevista para hoy
  8. Karmele Marchante reaparece para destrozar a Rodríguez Menéndez tras su muerte: 'Se ha ido al infierno una rata

SPC Titan 2: el móvil tipo concha que resiste el ritmo laboral exigente

SPC Titan 2: el móvil tipo concha que resiste el ritmo laboral exigente

Decora tu casa este Halloween con estos 5 accesorios rebajadísimos, hasta hoy, de Tiger y Amazon

Decora tu casa este Halloween con estos 5 accesorios rebajadísimos, hasta hoy, de Tiger y Amazon

El PSC defiende blindar el derecho al aborto en la Constitución antes de reformar el Estatut

El PSC defiende blindar el derecho al aborto en la Constitución antes de reformar el Estatut

El Festival de Sopes del Món renace para ofrecer el próximo domingo un viaje gastronómico sin salir de Nou Barris

El Festival de Sopes del Món renace para ofrecer el próximo domingo un viaje gastronómico sin salir de Nou Barris

Abraham Mateo arrasa con ‘Quiero decirte’ gracias al fenómeno ‘Culpa Nuestra’ y celebra 20 años de carrera con un concierto en Madrid

Abraham Mateo arrasa con ‘Quiero decirte’ gracias al fenómeno ‘Culpa Nuestra’ y celebra 20 años de carrera con un concierto en Madrid

Sabadell / BBVA, 'mon amour'

Sabadell / BBVA, 'mon amour'

Yotuel, de Orishas: “Cuba es un estado fallido, un fracaso, y muchos afines a la revolución lo reconocen”

Yotuel, de Orishas: “Cuba es un estado fallido, un fracaso, y muchos afines a la revolución lo reconocen”

Una unidad móvil para detectar y tratar el ictus logra la recuperación completa de más de la mitad de los pacientes

Una unidad móvil para detectar y tratar el ictus logra la recuperación completa de más de la mitad de los pacientes