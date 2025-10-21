Limpieza a vapor sin químicos: Roborock F25 Ultra, análisis tras su desembarco

El F25 Ultra de Roborock representa un singular avance en la limpieza doméstica de suelos al unir aspirado, fregado y desinfección por vapor en un único equipo. Su propuesta clave se basa en aprovechar temperaturas extremas gracias al modo VaporFlow, capaz de alcanzar hasta 180 °C para eliminar suciedad, manchas secas, bacterias y alérgenos apenas con agua, reduciendo la necesidad de detergentes agresivos y respondiendo a exigencias de higiene propia de hogares con niños, zonas de cocina o mascotas.

Su ventaja es que no sólo aspira residuos sólidos y líquidos de una pasada, sino que puede alternar limpieza con vapor para una desinfección profunda en superficies delicadas o de tráfico intenso, mostrando especial solidez frente a grasa y manchas adheridas.

Desempeño real y resultados de limpieza

Las pruebas realizadas destacan que el Roborock F25 Ultra cumple con lo que promete tanto por potencia como por meticulosidad. Con una succión de hasta 22 000 Pa y presión constante de 33 N sobre el suelo, es capaz de atrapar el polvo fino y restos grandes, sin dejar residuos ni marcas visibles. Incluso frente a líquidos accidentales —como bebidas pegajosas— el cabezal lo absorbe y la zona queda prácticamente seca al instante, facilitando el mantenimiento diario en cocinas o comedores.

El vapor, clave de este modelo, se libera a través de seis emisores en la base, ablandando y eliminando manchas secas y facilitando la reducción de gérmenes por encima del 99.9 %, (pruebas independientes). Para grasa y residuos aceitosos, el modo WaveFlow emplea agua caliente a 86 °C, eliminando pegajosidad sin dejar rastros, ventaja concreta frente a mopas convencionales.

Ergonomía y experiencia de uso

El diseño ha evolucionado respecto a generaciones previas: el cabezal plano con baja altura (12,5 cm de espacio libre bajo muebles) y el depósito de agua situado en la parte inferior permiten maniobrar fácilmente y limpiar bajo armarios o sofás. La tecnología FlatReach facilita el acceso a zonas conflictivas y la iluminación LED integrada ayuda a visualizar el polvo incluso en rincones poco iluminados.

La auto-propulsión mediante ruedas SlideTech 2.0 reduce el esfuerzo, haciendo que el manejo sea cómodo, incluso para usuarios con movilidad reducida y personas mayores. Tras cada uso, la base permite activar autolimpieza del rodillo y secado rápido o silencioso, mejorando la higiene general y evitando olores a humedad.

Diferenciales

Un aspecto diferenciado es la autolimpieza avanzada que incluye descalcificación y secado con aire caliente, prolongando la vida útil del rodillo y evitando acumulación de suciedad. Esto, más un sistema de separación de agua limpia y sucia (tanques independientes: 740 ml limpia y 720 ml sucia), simplifica el vaciado y el rellenado, reduciendo contacto con residuos.

La estructura plástica y los mecanismos internos responden bien tras las pruebas.

Autonomía, eficiencia energética y detalles singulares

La batería alcanza hasta una hora en modo Eco, suficiente para viviendas medianas o grandes, aunque el uso intensivo de vapor (alta temperatura) posiciona la duración efectiva a unos 30 minutos.

El control inteligente a través de sensores DirTect permite detectar suciedad y ajustar tanto la potencia de succión como la cantidad de agua/desinfectante automáticamente.

Monta un rodillo de limpieza que alcanza esquinas y paredes, así como una iluminación LED de luz azul que ayuda a detectar polvo fino. En el cuerpo del F25 Ultra disponemos de un dispensador de detergente de 100 ml con 30 días de autonomía.

Puede limpiar por debajo de los muebles con el diseño FlatReach 2.0, que permite que se coloque totalmente en el suelo

Incluye una base de autolimpieza automática que utiliza el sistema de vapor a 180 grados y agua caliente a 90, que elimina las bacterias del rodillo en un 99,99%.

Destaca su rodillo JawScrapers, con un peine de 141 dientes de 3 mm y un raspador de presión que evita los enredos. La IA está presente con algoritmos para detectar la fuerza de empuje y la tracción del usuario.

En este escenario el Twist Assist regula la velocidad diferencial de las ruedas facilitando los giros. El depósito de agua en posición baja contribuye a un diseño más delgado y manejable.

Puntos fuertes

Eliminación real de gérmenes y manchas gracias a vapor, avalada por laboratorio.

Fregona motorizada con rodillo anti-enredos y sistema JawScrapers, ideal para casas con mascotas.

Acceso bajo muebles por diseño plano y flexible.

Modo de autolimpieza eficiente, reduciendo olores y mantenimiento manual.

Separación de agua limpia/sucia y uso económico de detergente.

Limpieza a vapor, aportaciones

El vapor a alta temperatura alcanza una efectividad de hasta 99,9 % en destrucción de bacterias, virus y ácaros del polvo. Esta capacidad proviene de la rapidez con la que el calor eleva la temperatura de superficies y penetra en grietas, haciendo que los patógenos sean inactivados en segundos. Por comparación, el agua caliente también desinfecta, pero tarda más tiempo en actuar y suele requerir la adición de detergentes o productos desinfectantes para resultados similares.

El vapor sobresale en la eliminación de grasa pegada, manchas secas y restos biológicos difíciles, ya que ablanda y disuelve la suciedad sin frotar intensamente. El agua caliente resulta eficaz para limpiezas superficiales, pero se ve limitada con suciedad endurecida, y puede dejar residuos si no se usa en altas cantidades o con químicos.

Ambos métodos pueden prescindir de químicos, pero el vapor, que solo utiliza agua, resulta más ecológico y seguro para personas con alergias, mascotas o niños. Además, consume menos agua —hasta un 90 % menos frente al fregado tradicional— y mejora la calidad del aire al eliminar aerosoles contaminantes.

Valoración

El Roborock F25 Ultra, integrado como mopa a vapor multifunción, es una de las opciones más completas para quienes buscan limpieza a fondo, desinfección y sencillez de uso, convirtiéndose en una referencia para hogares exigentes y contextos donde la higiene es prioridad.

Gracias a su sistema de vapor, el F25 Ultra elimina hasta el 99,99 % de bacterias y alérgenos, siendo muy superior a las mopas o aspiradoras convencionales. La posibilidad de alternar entre vapor a 180 °C y agua caliente a 90 °C permite tratar desde manchas difíciles hasta suelos delicados, sin químicos y con óptimos resultados.

Su diseño ultraplano, con 12,5 cm de altura y movimiento de cabezal a 180°, facilita limpiar bajo muebles y en rincones complicados. La tecnología FlatReach y SlideTech 2.0 con IA hacen que el equipo sea fácil de usar,.

El sistema de autolimpieza con vapor y agua caliente higieniza el rodillo tras cada uso, reduciendo el mantenimiento manual y evitando olores. Dispone de modos de secado rápido (5 minutos) y silencioso (30 minutos).

Con una succión de 22 000 Pa y presión constante de 33 N, garantiza la eliminación de suciedad sin problemas. Sus sensores DirTect ajustan la potencia automáticamente según el nivel de suciedad, optimizando el gasto energético y la autonomía, que puede llegar hasta 60 minutos en modo Eco.

El dispensador automático de detergente y el separador de agua sucia permiten limpiezas prolongadas hasta 30 días sin recarga, y el vaciado higiénico evita el contacto con residuos. El sistema JawScrapers garantiza cero enredos de pelo, siendo especialmente útil en hogares con mascotas.

Precio

El F25 Ultra se comercializa a un precio de 699 euros.