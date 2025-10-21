Ring Outdoor Camera Pro: la nueva cámara 4K para la seguridad del hogar

Ring ha presentado en España su nuevo modelo de seguridad inteligente: la Outdoor Camera Pro, una cámara de exterior que da un salto cualitativo al integrar la tecnología Retinal 4K Vision, capaz de ofrecer nitidez y realismo para el mercado doméstico. Disponible ya en Amazon.es por 199,99 €, este modelo apunta a mejorar la vigilancia residencial con un enfoque centrado en la claridad visual y la eficiencia inteligente.

La Retinal 4K Vision utiliza procesamiento con IA para optimizar cada fotograma en tiempo real, logrando capturas que reproducen lo que el ojo humano percibe. Su resolución ultra definida y el fino control de contraste convierten los vídeos en una herramienta exacta para la detección de actividad o identificación de detalles.

Características destacadas

Entre sus características más destacadas se encuentra un zoom de hasta 10 aumentos, que permite acercarse a elementos casi imperceptibles incluso con escasa iluminación, mientras que su visión nocturna adaptable muestra con claridad lo que normalmente se pierde en la oscuridad.

El sistema de detección de movimiento 3D por radar añade precisión, analizando la profundidad y el desplazamiento real de los objetos para generar alertas más fiables y personalizadas, reduciendo significativamente las falsas notificaciones. Su instalación sencilla y diseño resistente a la intemperie hacen que pueda colocarse en prácticamente cualquier entorno exterior sin complicaciones técnicas.

Integrada en el ecosistema Alexa, la Ring Outdoor Camera Pro permite notificaciones instantáneas, acceder a vídeo en tiempo real y activar controles por voz.

Precio

La nueva cámara ring se comercializa por unos 200 euros.