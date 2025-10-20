AWS cae a nivel mundial, en directo: última hora de la caída de Amazon y los fallos en Bizum, cajeros y Canva, entre otros

Amazon Web Services ha informado de un repentino aumento en las tasas de error y latencias de al menos 20 de sus servicios que está causando problemas en varias regiones del mundo. Ahora mismo se están viendo afectadas plataformas de pago como Bizum, cajeros y multitud de apps.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la caída mundial de los servicios de computación en la nube de Amazon.

Peligros de depender de pocas empresas tecnológicas La caída de AWS y su impacto en comercios de todo el mundo evidencia los riesgos de depender de un pequeño grupo de empresas tecnológicas. "La dependencia de Europa de empresas monopolísticas de servicios en la nube como Amazon es una vulnerabilidad de seguridad y una amenaza económica que no podemos ignorar", explica en este artículo la abogada Cori Crider, cofundadora de la oenegé tecnológica Foxglove y miembro de del Open Markets Institute.

Carles Planas Bou ¿Qué ha pasado con Amazon y cómo te afecta? Este lunes, los servicios de Amazon Web Services, la rama de computación en la nube de Amazon, han sufrido una interrupción parcial que ha interrumpido o ralentizado el funcionamiento de cientos de páginas web y aplicaciones que van de Bizum a Fortnite, pasando por Zoom, Duolingo o Perplexity AI. En este artículo se analizan los motivos de la caída y por qué es importante.

Investigan la caída de AWS El verificador de estado de Amazon Web Services (AWS) indica que la compañía está investigando un repentino aumento en las tasas de error y latencias de al menos 20 de sus servicios que está causando problemas en varias regiones del mundo

Apps afectadas La caída afecta a gigantes como Canva, Duolingo, Fortnite y Prime Video

También afecta a Bizum Grandes entidades como CaixaBank y Santander, así como las operaciones de Visa y el servicio de transferencias inmediatas Bizum, están experimentando serios problemas de funcionamiento.