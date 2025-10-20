Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallo informático

AWS cae a nivel mundial, en directo: última hora de la caída de Amazon y los fallos en Bizum, cajeros y Canva, entre otros

Imagen de archivo de cobro por datáfono.

Imagen de archivo de cobro por datáfono. / ISABEL RAMON

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona
Amazon Web Services ha informado de un repentino aumento en las tasas de error y latencias de al menos 20 de sus servicios que está causando problemas en varias regiones del mundo. Ahora mismo se están viendo afectadas plataformas de pago como Bizum, cajeros y multitud de apps.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la caída mundial de los servicios de computación en la nube de Amazon.

