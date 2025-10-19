La segunda mano: motor clave para reducir emisiones y fomentar la economía circular

Durante 2024, las transacciones de segunda mano realizadas en España a través de Milanuncios representaron un ahorro potencial de 32.847 toneladas de CO₂ equivalente, cifra que se traduce en la producción evitada de más de 50 millones de botellas de plástico. Estos datos se desprenden del informe “El Efecto Medioambiental de la Segunda Mano”, elaborado en el marco de la iniciativa “Cierra el círculo 2025”, en colaboración con el equipo internacional de Vaayu.

El estudio analiza el impacto ambiental del mercado de segunda mano considerando las emisiones asociadas a la producción, distribución, entrega y embalaje de los productos, además de la llamada tasa de reemplazo, que mide cuántas compras de segunda mano sustituyen efectivamente a un producto nuevo.

Ahorro equivalente al consumo energético de 47.000 hogares

Además del ahorro en emisiones, la reutilización de productos durante el año pasado significó un impacto medioambiental comparable a 19.238 viajes de ida y vuelta entre Madrid y Nueva York o al consumo energético anual de 47.167 hogares españoles.

Cada compraventa en la plataforma supuso, de media, una reducción de 6.786 gramos de CO₂eq, equivalente a nueve botellas de plástico. Entre los productos más sostenibles destacan las bicicletas de montaña, seguidas de electrodomésticos como frigoríficos, lavadoras y congeladores.

Los productos tecnológicos también impulsan el ahorro de emisiones

Dentro del mercado tecnológico, la categoría de Informática registró un ahorro potencial de 2.915 toneladas de CO₂eq, equivalente a 4,4 millones de botellas de plástico. Compras como la de un portátil de segunda mano pueden reducir las emisiones en 179 kg de CO₂eq frente a la adquisición de un equipo nuevo, una muestra de cómo la tecnología reutilizada contribuye activamente al respeto medioambiental.

Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias lideran el ahorro ambiental

Según los datos del informe, Andalucía continúa siendo la comunidad con mayor ahorro potencial con 6.699 toneladas de CO₂eq, seguida por la Comunidad Valenciana (6.222 toneladas) y Canarias (3.515 toneladas). Madrid y Cataluña cierran el ranking, con 2.988 y 2.768 toneladas respectivamente.

El auge de los iPhone en la segunda mano

Con el lanzamiento del nuevo iPhone 17, el interés por los modelos anteriores se ha disparado. Las búsquedas del iPhone 16 en Milanuncios crecieron un 50% en la semana previa a su salida, mientras que los precios medios de los dispositivos de Apple descendieron un 21% respecto al año pasado, situándose en 495 euros.

Este fenómeno demuestra el dinamismo del mercado de segunda mano y cómo los usuarios optan por renovar sus dispositivos a precios más accesibles sin aumentar la huella ecológica. Según el estudio, la tecnología es la segunda categoría más adquirida por la Generación Z dentro de la economía circular.

Pasos hacia la sostenibilidad

El Comisionado para la Economía Circular, Alejandro Dorado Nájera, ha destacado la relevancia de contar con información transparente sobre los impactos ambientales y sociales de los productos que adquirimos: “Cada vez que reutilizamos un objeto, evitamos la generación de residuos y reducimos la necesidad de extraer nuevos recursos, disminuyendo los impactos sobre el clima y la biodiversidad”.

La empresa promotora del estudio subraya que la compraventa de segunda mano se ha consolidado como una alternativa sostenible y responsable frente al consumo tradicional. Su iniciativa “Cierra el círculo 2025” demuestra que comprar o vender productos reutilizados no solo tiene beneficios económicos, sino que representa una acción directa en favor del planeta.