Cuando la innovación llega a la muñeca: Google Pixel Watch 4 redefine la inteligencia wearable

Google ha logrado lo que parecía imposible: transformar por completo la experiencia de usar un reloj inteligente. El Pixel Watch 4 no es simplemente otra actualización generacional, sino una reformulación radical de lo que significa tener inteligencia artificial verdaderamente útil en la muñeca.

Aporta una evolución significativa en la línea de relojes inteligentes de Google, consolidándose como uno de los mejores dispositivos con Wear OS hasta la fecha. Su diseño mantiene la estética minimalista y elegante con un chasis de aluminio 100% reciclado y vidrio Corning Gorilla Glass 5 con acabado 3D personalizado, ofreciendo una pantalla AMOLED LTPO con un brillo máximo de 3000 nits, ideal para una visibilidad óptima incluso bajo luz solar directa.

Una pantalla que cambia las reglas del juego

La pantalla Actua 360 es una de las características más impresionante del Pixel Watch 4, que abandona completamente el concepto de pantalla plana. Esta superficie abovedada, fabricada con Corning Gorilla Glass 5 personalizado en 3D, crea un efecto óptico único donde se siente que estás tocando botones digitales completos, no solo píxeles.

Ofrece hasta 3.000 nits de brillo máximo y puede bajar hasta 1 nit en modo siempre activo, garantizando óptima visibilidad tanto bajo el sol directo como en habitaciones oscuras. Los biseles se han reducido en un 15%, creando un 10% más de área de pantalla activa, especialmente notable en el modelo de 41mm donde las complicaciones "Arc" ahora lucen proporcionadas y funcionales.

Cuenta con frecuencia adaptable de 1–60 Hz, modo siempre activo con mínimo de 1 nit y una experiencia Material 3 más fluida y personalizable. Todo ello en una caja de aluminio de grado aeroespacial con resistencia 5 ATM e IP68 frente a agua y polvo

El Pixel Watch 4 viene en dos tamaños, con una pantalla de 41 mm y otra de 45 mm.

Rendimiento y prestaciones

En rendimiento, ambos tamaños incluyen el procesador Snapdragon W5 Gen 2 de segunda generación, 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, lo que aporta fluidez y capacidad suficiente para aplicaciones y funciones múltiples.

Su batería ha mejorado notablemente, alcanzando hasta 30 horas de uso con pantalla siempre activa y carga ultrarrápida de hasta 15 horas en unos 15 minutos, algo que corrige los problemas de generaciones anteriores al proporcionar autonomía para al menos dos días en uso habitual.

Desde la muñeca se puede controlar la cámara del teléfono (zoom, cambio de lente y disparo), desbloquear el Pixel con un toque cuando esté cerca, pagar con Google Wallet, usar Google Maps sin conexión al móvil, controlar Google TV y ver el feed de tus Nest Cam o Nest Doorbell con conversación bidireccional.

Inteligencia e interacción

El punto de inflexión en este excelente reloj es la integración de Gemini AI con la función "Raise to Talk". Esta característica utiliza un coprocesador Cortex-M55 dedicado que se encarga de funciones de inteligencia artificial y otras tareas de bajo consumo, liberando al procesador principal, Snapdragon W5 Gen 2, de estas cargas. Detecta cuando levanta deliberadamente la muñeca, activando instantáneamente el asistente sin necesidad de comandos de voz o toques adicionales.

Gemini también impulsa las Smart Replies con procesamiento local, generando respuestas contextualmente relevantes y personalizadas para mensajes entrantes. Un modelo de lenguaje (SLM) integrado procesa estas sugerencias directamente en el reloj, eliminando dependencias de conectividad.

Salud y deporte

En salud y deporte, sobresale por su monitoreo preciso: frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre (SpO2), temperatura cutánea, electrocardiograma (ECG), control del estrés, seguimiento detallado del sueño y detección automática de ejercicio. Todos estos sensores alimentan el ecosistema Fitbit integrado para análisis comprensivo de salud y estado físico.

La detección automática de actividades ahora funciona con inteligencia artificial mejorada, identificando automáticamente ejercicios cardiovasculares de al menos 15 minutos de duración y enviando resúmenes completos.

Conectividad

Con conectividad Bluetooth 6.0, Wi-Fi 802.11ax (dual band 2.4/5GHz), NFC, banda ultraancha, y GPS de doble frecuencia con soporte para GPS, Galileo y GLONASS, el reloj se integra perfectamente en el ecosistema Google, incluyendo mejoras en el asistente de voz Gemini y soporte para controlar dispositivos smart home. El altavoz, micrófono y motor háptico de tercera generación mejoran la experiencia de uso.

El GPS de doble frecuencia representa una mejora significativa sobre generaciones anteriores, ofreciendo mapeo más preciso en entornos urbanos densos y áreas forestales. Durante pruebas comparativas con modelos de su nivel, mostró mejoras notables en precisión de rutas, aunque aún tiene margen de mejora frente a relojes deportivos premium.

El Pixel Watch 4 LTE incluye como característica destacada la comunicación SOS por satélite. Esta función permite contactar servicios de emergencia incluso sin cobertura Wi-Fi o celular, aunque por el momento no funciona todavía en Europa.

Valoración y precio

El Pixel Watch 4 es un dispositivo muy equilibrado y completo, con un rendimiento solvente, excelente pantalla, funciones avanzadas de salud y una autonomía creíble. Google apuesta aquí por una fusión entre precisión técnica, diseño refinado y una integración de inteligencia artificial que define la nueva generación de dispositivos personales.

Funciona con Wear OS 6, el sistema operativo más reciente de Google que incluye las últimas funcionalidades de inteligencia artificial de Gemini, lo que se deja notar en la fluidez del producto. Una de las novedades es el entrenador personal basado en IA desarrollado con Gemini, un sistema que mejora el análisis de métricas de actividad, sueño y recuperación para ofrecer asesoramiento y planes personalizados, actuando como un orientador de bienestar en tiempo real.

Muy atractivo y eficiente en el diseño con cuerpo fabricado en aluminio de grado aeroespacial y protegido por Gorilla Glass personalizado, lo que ofrece resistencia al agua de hasta 50 metros. Google ha optado además por un diseño reparable, permitiendo reemplazar la pantalla y la batería en caso de desgaste, un gesto poco común en la categoría de relojes inteligentes.

La batería ofrece una mejora significativa en autonomía, con hasta 30 horas para el modelo de 41 mm y 40 horas para el de 45 mm con la pantalla siempre activa. Con el modo de ahorro de batería, la duración se extiende hasta 48 horas (41 mm) y 72 horas (45 mm). Además, cuenta con carga rápida, alcanzando el 50% en unos 15 minutos y el 80% en aproximadamente 25 minutos (30 minutos en el modelo de 45 mm).

Destacar los valores en inteligencia contextual, el salto en sensores y la mejora en autonomía que lo lo situán entre los mejores de 2025.

El precio ronda los 399 euros.