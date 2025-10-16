Turtle Beach presenta periféricos para PC: El teclado Vulcan II TKL y el ratón Burst II Pro

Turtle Beach ha anunciado el lanzamiento de sus últimas incorporaciones a la línea de periféricos de alto rendimiento para PC: el teclado mecánico Vulcan II TKL RGB y el ratón Burst II Pro Esports. Estos dispositivos tienen como objetivo establecer un nuevo estándar en el juego competitivo, incorporando tecnologías avanzadas y diseños optimizados para la precisión y la velocidad.

Teclado con formato sin teclas

El Vulcan II TKL RGB está diseñado para el jugador de PC que necesita espacio. Su formato "sin teclas" (TKL) libera el escritorio para movimientos amplios y competitivos del ratón. Una de sus características más notables es la inclusión de interruptores mecánicos intercambiables en caliente, que permiten personalizar completamente la sensación de tecleo. Este teclado no solo es robusto, con una placa superior de aluminio cepillado y espuma amortiguadora de sonido para un control silencioso, sino que también garantiza la fiabilidad con la tecnología ReacTap SOCD y anti-ghosting avanzado.

Ratón de precisión

Por su parte, el Burst II Pro se posiciona como una herramienta esencial para los deportes electrónicos, destacando por su peso de 57 gramos y su rendimiento inalámbrico ultrarrápido. El ratón es el primero de Turtle Beach en incorporar una tasa de sondeo inalámbrica de 8K, logrando una latencia mínima de 0,125 ms. Equipado con el sensor Owl-Eye 30K DPI y duraderos interruptores ópticos TITAN, el Burst II Pro ofrece una alta precisión, complementada por una notable autonomía que alcanza hasta 150 horas a 1 kHz. Su diseño simétrico y liviano lo hace adecuado para jugadores con agarre de garra que buscan el máximo control.

La prensa especializada ha reconocido al Vulcan II TKL fue como "El Rey de la mecánica" y "rendimiento perfeccionado", destacando su conexión inalámbrica y su duración de batería.

"Tanto el Vulcan II TKL como el Burst II Pro se construyen sobre el legado de sus predecesores, introduciendo diseños y tecnologías para ayudar a los jugadores de PC a rendir al máximo nivel", afirma Cris Keirn, CEO de Turtle Beach Corporation.

Precios

El teclado Vulcan II TKL ya está disponible por un precio de 99,99 € PVPR, y el ratón Burst II Pro puede adquirirse por 129,99 € PVPR.