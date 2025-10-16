PRODUCTOS SINGULARES
Naturalidad sonora y robustez en el día a día: Vulkkano HC20 Irati, a fondo
Auriculares over-ear con copas de madera y perfil vibrante que destacan en confort y versatilidad, para escucha doméstica exigente y sesiones largas en cualquier escenario
Vulkkano HC20 Irati son auriculares que apuestan por un formato over-ear cerrado, y que destacan por sus copas de madera, que no son solo un guiño estético sino que también aportan ventajas acústicas en la naturalidad y calidez del sonido. Con un peso de 380 gramos y una diadema de acero inoxidable con revestimiento de polipiel, los HC20 Irati equilibran robustez y comodidad. Las almohadillas suaves y envolventes permiten sesiones largas de escucha sin molestias, lo que los convierte en una opción interesante para quienes valoran el confort prolongado.
A primera vista, la construcción sólida y los acabados cuidados denotan una clara inspiración en la naturaleza, haciendo referencia al bosque de Irati y trasladando esa energía al ámbito auditivo doméstico.
Experiencia de uso y sonido
Con drivers dinámicos de 50 mm, el HC20 Irati establece un perfil sonoro orientado al impacto: hay realce en graves y agudos, pero sin enturbiar los medios ni sacrificar la definición. Esto se traduce en una escena sonora amplia, buena separación instrumental y una pegada especialmente agradecida en géneros como rock, hip-hop, electrónica o metal, aunque los resultados se mantienen notablemente versátiles en otros estilos.
El diseño cerrado permite una eficaz cancelación pasiva, aislando de ruidos externos y potenciando la inmersión en la música o contenidos audiovisuales. Destaca la ausencia de fatiga auditiva, incluso tras largas sesiones, un punto relevante para usuarios intensivos.
Versatilidad y compatibilidad
El cable desmontable de 1,5 metros, con conector de 3,5 mm y adaptador a 6,35 mm incluido, maximiza el rango de uso en diferentes fuentes, desde móviles a equipos Hi-Fi. La impedancia de 32 ohmios y sensibilidad de 98 dB aseguran compatibilidad con la mayoría de dispositivos del mercado y permiten una escucha potente sin necesidad de amplificación dedicada.
Valor añadido y contexto de marca
Vulkkano, con sede en Valencia, se ha posicionado en Europa como una marca ligada a la artesanía y a la cultura sonora, apostando por la fabricación de productos robustos, accesibles y con identidad propia. Zococity, como distribuidor especializado en audio y origen empresarial del grupo, facilita acceso y soporte local, así como una garantía de 3 años y 14 días de devolución, valores que para el consumidor español y europeo añaden tranquilidad.
Valoración
El Vulkkano HC20 Irati es una propuesta madura que combina comodidad, robustez y un perfil sonoro notable, pensada para quien busca experiencia intensa y versátil sin complicaciones técnicas. Destacan la calidad de materiales, la buena escena y la facilidad de uso. Resultan una propuesta equilibrada para audiófilos ocasionales, con una clara orientación al confort y durabilidad más que a la monitorización profesional. Buen rendimiento con fuentes modestas, sin necesidad de amplificación dedicada.
Destacan por la suavidad de las almohadillas y el buen aislamiento pasivo, adecuados para uso prolongado.
Perfil con realce de bajos sin opacar las frecuencias medias. Adecuados para géneros rítmicos (rock, hip-hop, electrónica).
Elegantes copas de madera y robusta diadema metálica.
Gracias a su impedancia de 32 ohmios, se maneja fácilmente con smartphones, interfaces o amplificadores domésticos.
Su punto fuerte radica en el equilibrio entre diseño y rendimiento: materiales nobles, aislamiento efectivo y sonido vigoroso pero controlado.
