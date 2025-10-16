Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PRODUCTOS SINGULARES

Naturalidad sonora y robustez en el día a día: Vulkkano HC20 Irati, a fondo

Auriculares over-ear con copas de madera y perfil vibrante que destacan en confort y versatilidad, para escucha doméstica exigente y sesiones largas en cualquier escenario

Vulkkano Irati.

Vulkkano Irati.

Pilar Enériz

Pilar Enériz

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Vulkkano HC20 Irati son auriculares que apuestan por un formato over-ear cerrado, y que destacan por sus copas de madera, que no son solo un guiño estético sino que también aportan ventajas acústicas en la naturalidad y calidez del sonido. Con un peso de 380 gramos y una diadema de acero inoxidable con revestimiento de polipiel, los HC20 Irati equilibran robustez y comodidad. Las almohadillas suaves y envolventes permiten sesiones largas de escucha sin molestias, lo que los convierte en una opción interesante para quienes valoran el confort prolongado.

A primera vista, la construcción sólida y los acabados cuidados denotan una clara inspiración en la naturaleza, haciendo referencia al bosque de Irati y trasladando esa energía al ámbito auditivo doméstico.

Experiencia de uso y sonido

Con drivers dinámicos de 50 mm, el HC20 Irati establece un perfil sonoro orientado al impacto: hay realce en graves y agudos, pero sin enturbiar los medios ni sacrificar la definición. Esto se traduce en una escena sonora amplia, buena separación instrumental y una pegada especialmente agradecida en géneros como rock, hip-hop, electrónica o metal, aunque los resultados se mantienen notablemente versátiles en otros estilos.

El diseño cerrado permite una eficaz cancelación pasiva, aislando de ruidos externos y potenciando la inmersión en la música o contenidos audiovisuales. Destaca la ausencia de fatiga auditiva, incluso tras largas sesiones, un punto relevante para usuarios intensivos.

Versatilidad y compatibilidad

El cable desmontable de 1,5 metros, con conector de 3,5 mm y adaptador a 6,35 mm incluido, maximiza el rango de uso en diferentes fuentes, desde móviles a equipos Hi-Fi. La impedancia de 32 ohmios y sensibilidad de 98 dB aseguran compatibilidad con la mayoría de dispositivos del mercado y permiten una escucha potente sin necesidad de amplificación dedicada.

Valor añadido y contexto de marca

Vulkkano, con sede en Valencia, se ha posicionado en Europa como una marca ligada a la artesanía y a la cultura sonora, apostando por la fabricación de productos robustos, accesibles y con identidad propia. Zococity, como distribuidor especializado en audio y origen empresarial del grupo, facilita acceso y soporte local, así como una garantía de 3 años y 14 días de devolución, valores que para el consumidor español y europeo añaden tranquilidad.

El precio es de 129 euros.

Valoración

El Vulkkano HC20 Irati es una propuesta madura que combina comodidad, robustez y un perfil sonoro notable, pensada para quien busca experiencia intensa y versátil sin complicaciones técnicas. Destacan la calidad de materiales, la buena escena y la facilidad de uso. Resultan una propuesta equilibrada para audiófilos ocasionales, con una clara orientación al confort y durabilidad más que a la monitorización profesional. Buen rendimiento con fuentes modestas, sin necesidad de amplificación dedicada.

Destacan por la suavidad de las almohadillas y el buen aislamiento pasivo, adecuados para uso prolongado.

Perfil con realce de bajos sin opacar las frecuencias medias. Adecuados para géneros rítmicos (rock, hip-hop, electrónica).

Elegantes copas de madera y robusta diadema metálica.

Gracias a su impedancia de 32 ohmios, se maneja fácilmente con smartphones, interfaces o amplificadores domésticos.

Su punto fuerte radica en el equilibrio entre diseño y rendimiento: materiales nobles, aislamiento efectivo y sonido vigoroso pero controlado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos
  2. El BBVA lanza guiños a parte de la cúpula del Sabadell para suavizar su posible desembarco en la entidad
  3. Barcelona buena y barata: El Celler del Vermut, pulpo, zorza y morriña
  4. ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
  5. ¿La huelga del 15 de octubre por Palestina sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos
  6. Muere la hermana de Sonia Monroy solo cuatro días después de llegar de Honduras: 'Estoy pasando el peor momento de mi vida
  7. La nieta de Companys urge al Gobierno a restituir los bienes incautados por el franquismo: 'Estamos encallados y la gente se está muriendo
  8. El precio del euríbor hoy, 14 de octubre: los titiulares de hipotecas están de enhorabuena

El fiscal recurre que Peinado prorrogue hasta abril la investigación a Begoña Gómez tras llevar el asunto ante un jurado

El fiscal recurre que Peinado prorrogue hasta abril la investigación a Begoña Gómez tras llevar el asunto ante un jurado

El Mundial sub-20 de fútbol ya conoce a sus finalistas

El Mundial sub-20 de fútbol ya conoce a sus finalistas

Cuenta atrás para el desalojo de unas 40 personas que viven en el viejo cuartel de la Guardia Civil de Sabadell

Cuenta atrás para el desalojo de unas 40 personas que viven en el viejo cuartel de la Guardia Civil de Sabadell

Prisión comunicada y sin fianza para el detenido por la muerte de la mujer en La Codosera (Badajoz)

Prisión comunicada y sin fianza para el detenido por la muerte de la mujer en La Codosera (Badajoz)

Tensión en la UAB ante la visita de Vito Quiles a Bellaterra

Tensión en la UAB ante la visita de Vito Quiles a Bellaterra

Naturalidad sonora y robustez en el día a día: Vulkkano HC20 Irati, a fondo

Naturalidad sonora y robustez en el día a día: Vulkkano HC20 Irati, a fondo

Bustamante se harta y señala la encerrona de 'Espejo Público' al preguntarle por Paula Echevarría: "No viene a cuento"

Bustamante se harta y señala la encerrona de 'Espejo Público' al preguntarle por Paula Echevarría: "No viene a cuento"

Deformación ultra de las migraciones

Deformación ultra de las migraciones