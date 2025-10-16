MacBook Pro de 14" de Apple estrena el chip M5: salto en inteligencia artificial, batería y rendimiento

Apple ha presentado el nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas impulsado por el chip M5, un procesador que mejora el rendimiento y la inteligencia artificial en el ecosistema Mac. Este lanzamiento supone una de las mayores renovaciones en la gama profesional de portátiles de la compañía, consolidando a esta generación como la más avanzada hasta la fecha. Con el M5, el MacBook Pro alcanza un nuevo hito tanto en potencia como en eficiencia, duplicando su velocidad en IA, acelerando procesos gráficos y extendiendo su autonomía a un máximo de 24 horas, incluso en tareas exigentes.

Nuevo procesador

El nuevo chip M5 es el corazón de esta evolución. Incorpora una arquitectura refinada con una GPU de diez núcleos y un Neural Accelerator integrado en cada uno de ellos, lo que amplifica la capacidad de cálculo de los procesos de inteligencia artificial en un 250% respecto al modelo anterior. Además, el Neural Engine de 16 núcleos ofrece un rendimiento más eficiente para ejecutar modelos de lenguaje locales, generación de imágenes o aplicaciones de automatización, sin depender de la nube. Esto posiciona al MacBook Pro como una herramienta idónea para desarrolladores, diseñadores, editores de vídeo o cualquier usuario que trabaje con flujos de IA cotidianos.

Rendimiento

En cuanto al rendimiento general, el salto frente a los modelos con chip M1 o procesadores Intel es abismal. Las comparativas realizadas por la propia Apple y según la información facilitada, muestran un rendimiento de IA hasta seis veces superior al de un MacBook Pro con M1, y hasta 86 veces mayor frente a un equipo con CPU Intel. Las mejoras no se limitan al ámbito de la inteligencia artificial: la CPU ahora es el doble de rápida que en la generación M1, y la nueva GPU multiplica por 1,6 los gráficos frente al M4. Este avance se traduce en tiempos de renderizado en Blender hasta un 70% más rápidos, o en la posibilidad de compilar código en Xcode en casi la mitad de tiempo. El MacBook Pro M5 mantiene siempre la misma potencia, esté o no conectado a la corriente, lo que supone una diferencia crucial respecto a muchos portátiles del mercado.

Experiencia de uso

Además de la potencia, Apple ha reforzado la experiencia de uso. La pantalla Liquid Retina XDR de 14 pulgadas, considerada una de las más precisas del sector, ofrece hasta 1.600 nits de brillo máximo y una fidelidad cromática ideal para edición profesional. El sonido se mantiene a escala de estudio, con seis altavoces y soporte para audio espacial, mientras que la cámara de 12 MP con encuadre automático combina imagen nítida y reconocimiento facial inteligente en videollamadas. Esta atención a los detalles se complementa con un almacenamiento SSD más veloz, que duplica la velocidad de la anterior generación y permite importar o exportar archivos de gran tamaño con tiempos sensiblemente reducidos.

Autonomía reforzada

La autonomía también sale reforzada, ya que alcanza hasta 24 horas de uso con una sola carga. En comparación, los usuarios que provienen de un modelo Intel disfrutarán, según Apple, de hasta 14 horas adicionales, y quienes posean un modelo con chip M1 ganarán unas 4 horas más. Además, el dispositivo es compatible con carga rápida, alcanzando el 50% en unos 30 minutos gracias al adaptador USB-C de 96 W. Este equilibrio entre rendimiento y duración de batería consolida al MacBook Pro como referencia en eficiencia energética dentro del mercado profesional.

Sistema operativo

El portátil llega acompañado de macOS Tahoe, el sistema operativo que introduce mejoras en productividad, diseño y personalización. El rediseño estético incluye la interfaz Liquid Glass, personalizable y más luminosa, junto a un Centro de Control revisado y una barra de menús transparente que amplía la sensación de espacio. Spotlight evoluciona para ejecutar acciones directas desde la búsqueda, y Continuidad permite realizar llamadas desde la nueva app Teléfono enlazando el Mac con el iPhone. Sobre esta base, las funciones de Apple Intelligence integran traducción en tiempo real en Mensajes y FaceTime, generación contextual de textos e imágenes, y automatización inteligente por atajos, garantizando privacidad mediante procesamiento local en el chip M5.

Sostenibilidad

Desde el punto de vista medioambiental, Apple mantiene su compromiso de cara a 2030 con un modelo de producción sostenible. El MacBook Pro está fabricado con un 45% de materiales reciclados, incluyendo aluminio 100% reciclado en su chasis y cobalto reciclado en su batería. Más de la mitad de la energía empleada en su cadena de suministro procede de fuentes renovables, y su embalaje está compuesto íntegramente de fibra reciclable.

Precios

El MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M5 estará disponible en negro espacial y plata a partir del 22 de octubre, con un precio inicial de 1.829 euros —o 1.699 euros con el descuento educativo—. Los clientes ya pueden reservarlo a través de la web de Apple o en la app Apple Store, e incluir servicios como AppleCare+ o programas de renovación mediante Apple Trade In.