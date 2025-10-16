Todo lo que necesitas saber sobre el CMF Watch 3 Pro, el reloj que entiende tu ritmo

El nuevo CMF Watch 3 Pro aparece en el mercado no solo como un accesorio de fitness, sino como un fiel aliado para quienes buscan tener toda la información en la muñeca, sin renunciar al estilo personal ni complicarse con menús inabarcables. La propuesta de CMF by Nothing toma la delantera al convertirse en una especie de brújula diaria que conjuga funcionalidad inmediata, conectividad práctica y una usabilidad pensada incluso para quienes nunca se han puesto un smartwatch.

El reloj que no pide permisos

No. Con su GPS de doble banda y cinco sistemas, se adapta sin titubeos tanto a quienes se lanzan a correr un primer 5K como a los que solo quieren registrar una caminata improvisada por la ciudad. La precisión del rastreo es inmediata y no exige calibraciones complejas o esperas incómodas. Basta con llevarlo y moverse: el propio sistema detecta hasta siete actividades automáticamente, manteniendo memoria de lo esencial aunque la sesión no se haya iniciado manualmente. Las rutas se guardan gracias a la antena mejorada, que reduce los errores de localización y asume el reto de ambientes urbanos o rurales por igual.

El pulsómetro de cuatro canales lee la frecuencia cardiaca sin importar el tono de piel ni la intensidad del entrenamiento. Es destacable cómo el sensor gestiona los picos de esfuerzo en sesiones breves y también trabaja bien en contextos prolongados de baja intensidad, como el yoga o el senderismo pausado. La función Active Score resulta particularmente sencilla para visualizar cuánto esfuerzo real has puesto durante la semana, traduciéndolo en datos MET accesibles incluso para quienes no están familiarizados con términos deportivos sofisticados.

Un asistente siempre alerta

Más allá del deporte, el reloj es un complemento útil incluso para quienes buscan en un reloj conectividad y asistencia útiles en el día a día. La integración con ChatGPT transforma la experiencia vocal: simplemente se puede pedir información, fijar recordatorios o dictar notas con voz natural sin depender del móvil. A esto se suma la grabadora con transcripción automática y una función de resumen de noticias personalizadas, que convierten al reloj en un asistente de bolsillo discreto y disponible.

Responde llamadas Bluetooth con claridad gracias a su micrófono optimizado, lo que suma puntos para quienes reciben muchas llamadas o gestionan tareas desde la muñeca. Además, los gestos y respuestas rápidas de hasta 140 caracteres hacen que la interacción sea instantánea, adcuada para quienes no desean detenerse a navegar entre menús infinitos para una respuesta corta.

Salud bajo control y bienestar a la vista

El seguimiento de la salud es consistente, incorporando desde la medición de oxígeno en sangre (SpO₂) y control del sueño, hasta la gestión del estrés diaria y monitorización del bienestar. Los recordatorios de hidratación y las sesiones de respiración guiada marcan la diferencia para mantener microhábitos saludables sin depender de aplicaciones externas. El propio reloj sugiere tiempos de recuperación y predice la resistencia para distancias concretas como 5K o 10K, lo que facilita la planificación de entrenamientos y evita el sobreesfuerzo.

Resulta valiosa la visualización de datos y la posibilidad de personalizar esferas —más de 120, incluyendo formatos multimedia e iniciativas generadas por IA—. Los widgets ampliables en pantalla completa o miniatura ofrecen accesos rápidos a métricas como pasos, clima o recordatorios, privilegiando la información esencial sin abrumar.

Diseño y autonomía

En cuanto a estética, el Watch 3 Pro se desmarca de la uniformidad con acabados metálicos en gris oscuro, gris claro o naranja, y correas de silicona de tacto suave. La pantalla AMOLED de 1,43" permite ángulos de visión amplios incluso bajo sol directo, con biseles mínimos para un efecto de inmersión correcto. La relación pantalla-cuerpo es un 10% mayor que la generación anterior, notándose la diferencia en el uso cotidiano.

El reloj resiste sin problemas la jornada más ajetreada: hasta 13 días de autonomía en uso típico y 4,5 días incluso con el modo Always-On. La carga completa en 99 minutos y la certificación IP68 contra agua y polvo redondean el conjunto, asegurando que el usuario no deba preocuparse por la batería justo cuando más la necesita.

Ecosistema y compatibilidad

La experiencia se extiende gracias a la migración a Nothing X como plataforma de control, donde es posible gestionar no solo el propio reloj sino también otros dispositivos de la marca y servicios de salud como Strava, Apple Health y Google Health Connect. Esto refuerza el valor del Watch 3 Pro como herramienta transversal y adaptable a diferentes estilos de vida digital, evitando la fragmentación habitual en aplicaciones de terceros.

Valoración y precio

Por 79 euros, el Watch 3 Pro compite de tú a tú con referencias del segmento —especialmente frente a quienes buscan comenzar a monitorizar su salud, entrenamientos y conectividad cotidiana sin desembolsar grandes cifras ni sacrificar autonomía o personalización. No exige aprendizaje ni compromisos: acompaña, guía y responde, respetando el ritmo de cada usuario.

En este escenario hay que interpretar este atractivo dispositivo como una invitación a organizar el día a tu manera, con la tranquilidad de que toda la información útil y los hábitos saludables viajan cerca, sin que se note.