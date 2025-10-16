Amazon lanza el Fire TV Stick 4K Select: streaming en 4K por unos 55€

Amazon acaba de anunciar una actualización que mejora la manera de ver contenido en TV. Con casi 300 millones de dispositivos vendidos en todo el mundo, Fire TV apuesta por incluir prestaciones significativas en la nueva generación.

El nuevo Fire TV Stick 4K Select llega por menos de 55€, democratizando el acceso a imagen 4K de calidad. Con soporte HDR10+ y un rendimiento optimizado gracias a su nuevo sistema operativo, permite transformar el televisor en un centro de entretenimiento avanzado.

Adiós a la búsqueda infinita de contenido

Amazon ha escuchado a sus usuarios y presenta dos funciones novedosas:

Guía de canales inteligente para que no sea necesario hacer scroll interminable. El sistema ahora presenta 10 recomendaciones personalizadas basadas en los gustos reales, adaptándose a la forma única de ver televisión.

Lista unificada de favoritos: Es posible guardar todos los programas y películas pendientes en un solo lugar, sin importar de qué plataforma provengan. Organizado y a un clic de distancia.

Ya disponible para reserva

El Fire TV Stick 4K Select (54.99€) puede reservarse, con envíos programados para mediados de octubre.