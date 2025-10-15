Windows 10 comienza a apagarse: ¿Cómo afecta a mi ordenador y qué puedo hacer?

Windows 10 se ha quedado sin soporte oficial desde el 14 de octubre de 2025, poniendo con ello en riesgo la seguridad de millones de ordenadores en todo el mundo. De hecho, este sistema operativo aún está instalado en la actualidad en el 40,5% de los ordenadores que trabajan con Microsoft, según los datos de septiembre de la consultora Statcounter, que indica que la versión más actualizada, Windows 11, está presente en el 48,9%. La cifra sigue siendo alta, teniendo en cuenta que a partir de ahora todos ellos se quedarán sin actualizaciones de 'software', de seguridad y asistencia técnica, recursos que sí mantendrá Windows 11.

¿Puedo cambiar a Windows 11?

El cambio a Windows 11 no siempre es posible. No todos los ordenadores con Windows 10 cumplen los requisitos técnicos mínimos para poder actualizar a la versión más reciente, y tampoco todos los usuarios pueden permitirse comprar un ordenador nuevo que ya lo traiga instalado de serie. Sin embargo, estas personas tienen todavía algún recurso para mantener al menos la protección, a través del programa de actualizaciones de seguridad extendidas (ESU, por sus siglas en inglés).

¿Hay alguna actualización disponible y gratuita?

Las actualizaciones de seguridad tienen un coste de 30 dólares y una validez de un año (hasta el 13 de octubre de 2026). Otra posibilidad es canjear mil puntos de Microsoft Rewards -quien los tenga-. En cualquier caso, requiere una inscripción, que debe realizarse antes de que el ESU finalice el año que viene, desde la página de 'Windows Update'. Sin embargo, los usuarios de Windows 10 de la Unión Europea pueden acceder a las actualizaciones de seguridad extendidas de manera gratuita, tal y como se comprometió Microsoft en septiembre.

Este posibilidad responde a la presión ejercida por organizaciones de defensa del consumidor europeas, como Euroconsumers y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU, para que la compañía tecnológica ofrezca estas actualizaciones extendidas sin coste, basándose en la Ley de Mercados Digitales (DMA).

¿Cómo consigo esa actualización?

Los usuarios europeos que quieran acceder a esa extensión de la protección no necesitan hacer nada especial: si el ordenador está registrado con una cuenta de Microsoft, las actualizaciones se instalarán de forma automática. Para asegurarse, se recomienda verificar la conexión a internet y mantener activadas las actualizaciones automáticas desde el menú del equipo: Configuración > Actualización y seguridad > Windows Update. Microsoft puede solicitar que el usuario inicie sesión en su cuenta al menos una vez cada 60 días para mantener la validez de este soporte gratuito.

¿Hasta cuándo dura esta protección?

La cobertura gratuita de seguridad de Windows 10 se extiende hasta el 13 de octubre de 2026. Después de esa fecha, Microsoft dejará definitivamente de ofrecer parches de forma gratuita incluso en Europa, salvo mediante programas de pago o nuevas versiones del sistema operativo.