SE 2 Spot Care: la solución compacta de Kärcher contra las manchas difíciles

Kärcher, empresa de soluciones de limpieza para el hogar y el ámbito profesional, ha lanzado en España su nueva lava‑aspiradora SE 2 Spot Care, un dispositivo capaz de eliminar manchas incrustadas de cualquier tejido. Combina la tecnología profesional de la marca con un formato ultracompacto pensado para el uso doméstico diario.

Con esta nueva incorporación, Kärcher promete acabar con el café derramado en el sofá, los restos de comida en la alfombra o las manchas de barro en la tapicería del coche, todo en una pasada y sin esfuerzo previo.

Tecnología profesional en formato mini

La SE 2 Spot Care utiliza un sistema especializado en la limpieza profunda de textiles, desarrollado sobre la tecnología de extracción avanzada de Kärcher. En un movimiento, el dispositivo aplica una solución limpiadora, cepilla y extrae la suciedad disuelta directamente desde las fibras, evitando que vuelva a fijarse o se extienda. El resultado son superficies limpias y secas al tacto.

Rápida y ligera

El diseño ultracompacto y funcional de esta lava‑aspiradora permite actuar de inmediato ante cualquier accidente doméstico. Equipada con un sistema de doble depósito y un botón de encendido, garantiza una preparación rápida para el uso.

Con un peso de 4,2 kg y unas dimensiones de 310 × 305 × 210 mm, la SE 2 Spot Care se guarda fácilmente en un armario. Su radio de acción de 6,3 metros, mediante una manguera de 1,8 m y un cable de 4,5 m, proporciona libertad para limpiar desde la alfombra del salón hasta la moqueta del maletero.

Potencia adicional

Para las manchas secas o antiguas, el modelo incorpora el accesorio «Spot Brush», un cepillo de cerdas duras diseñado para actuar en profundidad sin dañar las fibras. Su acción combinada con la tecnología de extracción del dispositivo prove resultados visibles incluso en las manchas difíciles, restaurando el aspecto original de los tejidos.

Precio y disponibilidad

La Kärcher SE 2 Spot Care ya está disponible en España a un precio de unos 185€, tanto en la tienda online de Kärcher como en los Kärcher Center.