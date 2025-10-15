Rakuten Kobo lanza Kobo Remote, el mando para leer sin manos ni interrupciones

Rakuten Kobo, compañía global en el ámbito de la lectura digital, ha presentado Kobo Remote, un mando inalámbrico ergonómico diseñado para que los lectores pasen página sin esfuerzo y disfruten de sus eBooks con libertad de movimiento.

Pensado especialmente para los eReaders de la marca, Kobo Remote facilita una lectura continua y fluida, adecuada tanto para quienes realizan largas sesiones bajo las mantas en invierno como para los que leen en exteriores. El dispositivo incorpora una batería de larga duración y un diseño minimalista disponible en negro y blanco.

“En los días fríos, sabemos que leer con verdadera comodidad significa acurrucarse bajo las mantas y no asomarse hasta la primavera”, comenta Michael Tamblyn, CEO de Rakuten Kobo. “Remote ha sido diseñado para hacer la lectura más inmersiva, permitiéndo relajarse, concentrarse y disfrutar de cada historia, ya sea en la playa o en casa.”

El nuevo mando será compatible con todos los eReaders Kobo que dispongan de conectividad Bluetooth y estará disponible a partir del 4 de noviembre con un precio de unos 30 euros. Con este lanzamiento, la marca amplía su ecosistema de lectura, con apuesta por la comodidad y la accesibilidad digital.