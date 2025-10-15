PRODUCTOS SINGULARES
Rakuten Kobo lanza Kobo Remote, el mando para leer sin manos ni interrupciones
El nuevo accesorio inalámbrico promete una experiencia de lectura digital más cómoda, intuitiva y envolvente
Rakuten Kobo, compañía global en el ámbito de la lectura digital, ha presentado Kobo Remote, un mando inalámbrico ergonómico diseñado para que los lectores pasen página sin esfuerzo y disfruten de sus eBooks con libertad de movimiento.
Pensado especialmente para los eReaders de la marca, Kobo Remote facilita una lectura continua y fluida, adecuada tanto para quienes realizan largas sesiones bajo las mantas en invierno como para los que leen en exteriores. El dispositivo incorpora una batería de larga duración y un diseño minimalista disponible en negro y blanco.
“En los días fríos, sabemos que leer con verdadera comodidad significa acurrucarse bajo las mantas y no asomarse hasta la primavera”, comenta Michael Tamblyn, CEO de Rakuten Kobo. “Remote ha sido diseñado para hacer la lectura más inmersiva, permitiéndo relajarse, concentrarse y disfrutar de cada historia, ya sea en la playa o en casa.”
El nuevo mando será compatible con todos los eReaders Kobo que dispongan de conectividad Bluetooth y estará disponible a partir del 4 de noviembre con un precio de unos 30 euros. Con este lanzamiento, la marca amplía su ecosistema de lectura, con apuesta por la comodidad y la accesibilidad digital.
- Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos
- El BBVA lanza guiños a parte de la cúpula del Sabadell para suavizar su posible desembarco en la entidad
- Barcelona buena y barata: El Celler del Vermut, pulpo, zorza y morriña
- ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
- ¿La huelga del 15 de octubre por Palestina sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos
- Muere la hermana de Sonia Monroy solo cuatro días después de llegar de Honduras: 'Estoy pasando el peor momento de mi vida
- Solo el 1,1% del capital del Sabadell en manos de clientes accionistas acepta la opa y complica al BBVA superar el 50%
- Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente