Dreame H12 Pro FlexReach: 18.000Pa de Potencia, 0 enredos de pelo y 50 minutos de limpieza

El aspirador seco húmedo tipo escoba modelo H12 Pro FlexReach, de Dreame, destaca desde el primer contacto por su enfoque funcional y eficiente. La estética minimalista se complementa con un conjunto de materiales sólidos que transmiten robustez y calidad. Su sistema de inclinación plana de 180° le permite deslizarse bajo camas, sofás y muebles bajos, y mantiene la potencia de succión constante incluso en posiciones horizontales, algo poco habitual en este tipo de aspiradoras. La rueda trasera omnidireccional y el eje biomimético giratorio permiten movimientos laterales suaves y maniobras ágiles en espacios reducidos, evitando daños en paredes y zócalos delicados.

Potencia y modos de limpieza

Su motor alcanza una potencia de succión de 18.000 Pa, lo que se traduce en la capacidad de recoger desde restos sólidos (granitos, espaguetis, arroz) hasta líquidos derramados, sin necesidad de cambiar de herramienta gracias a su función de aspirado y fregado simultáneo. La versatilidad se materializa en sus cuatro modos de limpieza: Modo inteligente, para suciedad general; modo turbo, dedicado a manchas difíciles y limpieza profunda; modo de succión, para tratar líquidos densos sin dispersar agua, modo silencioso, que reduce el nivel de ruido para limpieza discreta.

En pruebas reales, la capacidad de alternar automáticamente entre potencia y modos optimiza la experiencia, mientras que el sistema de autolavado y secado del cepillo a 90 °C en unos cinco minutos ayuda a mantener el rodillo libre de olores y bacterias.

Tecnología antienredos, especial para mascotas

La innovación destacada es el cepillo con tecnología TangleCut, equipado con dientes de peine y láminas de PPA que cortan automáticamente el pelo enredado del rodillo. Esto resulta interesante en hogares con mascotas: los tests muestran que es capaz de evitar que el pelo largo se acumule o bloquee el mecanismo, minimizando la necesidad de mantenimiento regular y optimizando la limpieza en sesiones prolongadas.

Autonomía y gestión inteligente

Dispone de una batería de 6 × 4000 mAh, brindando una autonomía real de hasta 50 minutos, suficiente para abordar superficies de hasta 300 m² en una sesión. Los depósitos independientes (780 ml para agua limpia, y uno para residuos) facilitan una limpieza eficiente y mantenimiento mínima, aunque algunos testadores han indicado en comentarios que la posición del tanque podría mejorarse para mayor comodidad. El sistema LED y avisos por voz aportan información directa sobre nivel de batería, modo activo y estado de mantenimiento, facilitando que el usuario nunca pierda el control ni ignore tareas críticas.

Experiencia de uso

En pruebas domésticas, el Dreame H12 Pro FlexReach recoge residuos sólidos y líquidos con eficacia en una pasada, permitiendo limpiar áreas grandes sin cambiar de dispositivo. El rodillo autolavable y secado rápido son un plus, especialmente en hogares donde la higiene y la practicidad marcan diferencia. La facilidad para acceder a zonas difíciles, la flexibilidad del cabezal y el mantenimiento simplificado son puntos que hay que valorar de manera muy positiva.

Valoración y precio

Este multifuncional producto se presenta como una opción robusta y versátil, especialmente interesante para usuarios con mascotas, hogares con muchas superficies variadas y quienes valoran la automatización de tareas domésticas. Aunque no es el dispositivo más asequible del segmento, la combinación de potencia, funciones diferenciadas (antienredos, autolimpieza, diferentes modos de operación) y autonomía lo colocan como más deseado en la franja alta del mercado híbrido.

En suma, la Dreame H12 Pro FlexReach sorprende por su enfoque en la flexibilidad, potencia y facilidad de uso real. Su precio ronda los 350 euros.

Los valores diferenciales se centran en la versatilidad de limpieza en seco y húmedo, la gestión inteligente de autolimpieza y su diseño orientado a la maniobrabilidad y facilidad en hogares con diferentes zonas.

Sistema dual de depósitos: permite limpiar y recoger sólidos y líquidos, adaptándose a la suciedad diversa y reduciendo la necesidad de herramientas adicionales.

Autolimpieza y secado del rodillo en la base de carga: evita olores y proliferación de bacterias, facilitando el mantenimiento y prolongando la vida útil.

Tecnología antienredos (TangleCut): especialmente útil para hogares con mascotas, el sistema corta y elimina el pelo durante la limpieza, minimizando bloqueos y labores manuales.

Pantalla LCD con modos intuitivos y gestión por voz: facilita el control del modo en uso y la monitorización del estado, optimizando la experiencia del usuario.

Fuerte autotracción: el sistema de autopropulsión reduce el esfuerzo físico en limpieza, permitiendo cubrir amplias superficies con menos fatiga.

Resultados probados en suciedad compleja: en las pruebas realizadas ha demostrado limpiar eficazmente derrames difíciles (huevo crudo, café, syrups) en suelos duros que muchos aspiradores no logran tratar en una sola pasada.

Funcionamiento silencioso y batería sólida: emite menos ruido (alrededor de 75 dB en uso, menos durante la autolimpieza) y la batería da más de media hora de autonomía bajo uso intenso.

Estos aspectos hacen que el Dreame H12 Pro FlexReach se distinga especialmente frente a modelos estándar o mono-función, siendo iadecuado para hogares exigentes.

Beneficios clave

Alcance flexible 180°: Llega a rincones bajos y esquinas.

Auto-limpieza con agua caliente 90°C: Cepillo sin bacterias ni olores.

Separación sólida-líquida: Tanques independientes para una buena higiene y fácil vaciado.

Cobertura amplia: Limpia hasta 300 m² en una carga, óptimo para hogares grandes.