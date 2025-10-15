Apple revoluciona el iPad: llega el nuevo iPad Pro con chip M5

Apple ha presentado oficialmente el nuevo iPad Pro con el chip M5, su procesador más avanzado hasta la fecha. El M5 introduce una GPU de última generación con un Neural Accelerator en cada núcleo, multiplicando el rendimiento de tareas intensivas, como la generación de imágenes, el renderizado 3D o los procesos creativos basados en IA.

Según la compañía, el nuevo chip ofrece un rendimiento en inteligencia artificial 3,5 veces superior al M4 y hasta 5,6 veces más rápido que el M1, demostrando un salto significativo en eficiencia y capacidad de cómputo. John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware de Apple, destacó que “el iPad Pro con M5 abre un mundo de posibilidades infinitas para la creatividad y la productividad”, reforzando el posicionamiento del dispositivo como el más versátil del ecosistema Apple.

Potencia gráfica y eficiencia

El M5 integra una CPU de diez núcleos —cuatro de rendimiento y seis de eficiencia— que ofrece el núcleo más veloz del mundo en su clase. El motor de trazado de rayos de tercera generación potencia efectos visuales de cine en juegos y apps profesionales, con un renderizado 6,7 veces más rápido que el iPad Pro con M1. Además, la transcodificación de vídeo en Final Cut Pro alcanza velocidades seis veces mayores que en las primeras generaciones del chip Apple Silicon.

Gracias a un ancho de banda de más de 150 GB/s de memoria unificada, el nuevo iPad Pro gestiona una navegación fluida en multitarea y una experiencia sin interrupciones incluso con apps profesionales de alto consumo de recursos. Los modelos de 256 GB y 512 GB incluyen 12 GB de memoria base, un 50% más que antes, con almacenamiento el doble de rápido.

Conectividad renovada: N1 y módem C1X

Otra de las grandes novedades es la llegada del chip N1, diseñado para integrar Wi‑Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, optimizando la conexión y la estabilidad inalámbrica. En los modelos Wi‑Fi + Cellular, el nuevo módem C1X ofrece un 50% más de velocidad en redes móviles y un 30% menos de consumo energético, además de soporte ampliado para 5G y mejor localización GPS.

Diseño y pantalla de nueva generación

El rediseñado iPad Pro conserva la elegancia característica de la marca en un chasis ultrafino —solo 0,53 cm en el modelo de 11 pulgadas y 0,51 cm en el de 13 pulgadas—, disponible en negro espacial y plata. Estrena la pantalla Ultra Retina XDR, que emplea tecnología OLED en tándem para alcanzar 1.600 nits de brillo máximo HDR y un contraste extremo.

Para profesionales del color y la imagen, Apple incorpora una versión con vidrio nanotexturizado, que reduce reflejos y mantiene la precisión tonal incluso bajo luces directas o en entornos de estudio.

iPadOS 26: interfaz fluida y más inteligencia

Con el nuevo iPadOS 26, Apple introduce el material dinámico Liquid Glass, un sistema de ventanas rediseñado y una renovada app Archivos con carpetas del Dock y vista de lista avanzada. Además, la integración de Apple Intelligence ofrece funciones de traducción en tiempo real, acciones inteligentes y herramientas de productividad con alto grado de privacidad.

Las apps profesionales como Draw Things, DaVinci Resolve o Adobe Illustrator aprovechan los núcleos neuronales del M5 para acelerar procesos de IA, mientras que la app Vista Previa llega por primera vez al iPad, incorporando funciones de edición de PDFs con Apple Pencil.

Accesorios y sostenibilidad

El nuevo Apple Pencil Pro, el Magic Keyboard renovado con estructura flotante y reposamuñecas de aluminio, y la funda Smart Folio complementan la experiencia del iPad Pro. En materia ambiental, el dispositivo emplea aluminio 100% reciclado en la carcasa, tierras raras recicladas en los imanes y energía renovable en el 55% del proceso de producción, dentro del plan Apple 2030 hacia la neutralidad total de carbono.

Precio y disponibilidad

El iPad Pro con chip M5 ya puede reservarse en España desde 1.099 € (modelo de 11 pulgadas Wi‑Fi) y 1.449 € (modelo de 13 pulgadas Wi‑Fi). Los modelos Wi‑Fi + Cellular parten de 1.349 € y 1.699 €, respectivamente. Estará disponible en tiendas el 22 de octubre.

Los nuevos accesorios también se suman al catálogo: el Apple Pencil Pro (149 €), el Apple Pencil USB‑C (89 €), y el Magic Keyboard (desde 349 €). Apple mantiene opciones de financiación, planes de intercambio y descuentos para educación, en su estrategia de facilitar la actualización a dispositivos de última generación