Shark Glam, la fórmula para moldear el cabello con inteligencia y precisión

El moldeador Shark Glam, la novedosa apuesta de SharkNinja en el terreno del cuidado capilar no sólo promete transformar la rutina de peinado, sino redefinir cómo entendemos la relación entre calor, cuidado y creatividad frente al espejo.

Entre las cualidades más destacadas del nuevo y elegante modelo es la precisión y el funcionamiento inteligente Shark Glam no busca ser un simple moldeador, sino un asistente capilar integral. Esta herramienta combina un flujo de aire cuidadosamente calibrado con placas de cerámica de temperatura controlada, adaptándose a las necesidades de cada persona. Detrás de este diseño está la tecnología Heat Sense, un sistema capaz de monitorizar la temperatura 1.000 veces por segundo para mantenerla estable y nunca superar los 150 °C. Una revolución silenciosa que protege la fibra capilar incluso en los cabellos más delicados o texturizados.

La innovación no se queda ahí. La tecnología Scalp Shield, desarrollada en colaboración con dermatólogos, protege el cuero cabelludo del calor extremo, fomentando así un crecimiento más saludable. Como toque final, la función Gloss Lock sella el brillo durante 24 horas en cabello seco, añadiendo ese acabado de salón que hasta ahora parecía reservado a los profesionales.

Una herramienta, muchos estilos

El producto se concibe como un todo en uno que sustituye múltiples herramientas tradicionales. Su sistema GlamStyler Suite reúne cabezales intercambiables diseñados para adaptarse a diferentes tipos de cabello o propósito. Desde un cepillo redondo con aire y cerámica que alisa desde la raíz hasta una plancha que seca y alisa al mismo tiempo, todo funciona de manera armónica bajo una misma filosofía: menos exposición al calor, más control sobre el estilo.

El Glossi Hot Tool & Air Glosser utiliza un flujo de aire en forma de lágrima para eliminar el encrespamiento y añadir volumen. El Silki Hot Tool & Air Straightener, con sus placas cerámicas y control térmico, transforma el cabello húmedo en sedoso sin comprometer su salud. Para quienes buscan rizos definidos sin calor agresivo, los Air Coanda Curlers dan curvas suaves. Para pulir el acabado, la boquilla concentradora dirige el flujo con óptima precisión.

Cada versión del Shark Glam se adapta a diferentes necesidades. El modelo Liso/Ondulado incluye la tecnología FrizzFighter, con un doble flujo Coanda que combate el encrespamiento y potencia el brillo. Mientras tanto, el set Liso, Ondas y Rizos Definidos incorpora un difusor profesional que define rizos naturales con un secado uniforme de raíz a puntas, mediantes púas extensibles.

Ingeniería para los tipos de cabello

El producto nace de la colaboración de Shark Beauty con la plataforma “For All Hairkind”, una filosofía que busca resultados profesionales en cualquier tipo y textura de cabello. No se trata sólo de diseño inclusivo, sino de ingeniería aplicada a la diversidad. Desde 2021, la marca ha buscado eliminar las barreras que separan a los usuarios de un resultado profesional, asegurando que sus productos sean evaluados con una “tarjeta de puntuación” que garantiza cinco estrellas de eficacia antes de llegar al mercado.

En 2025, ese objetivo se refuerza con la creación del Consejo Asesor de Cabello Texturizado, formado por estilistas y expertos que aportan su conocimiento sobre cabellos afro y rizados durante todo el proceso de desarrollo. Como explica Kleona Mack, CMO de Shark Beauty: “Los tipos de cabello rizados y afro han sido desatendidos durante mucho tiempo. Con Shark Glam hemos querido ofrecer soluciones que respeten la textura natural sin sacrificar rendimiento ni estilo”.

La belleza en clave tecnológica

El equipo destaca por una ergonomía equilibrada y acabados de calidad. Cada cabezal se acopla con un clic suave, y el flujo de aire responde con precisión. El resultado son peinados duraderos, con volumen natural y un acabado que no requiere retoques continuos. La diferencia se nota especialmente en cabellos exigentes, donde la constancia de la temperatura evita la deshidratación y preserva la forma sin rigidez.

Valoración

Ofrece un cuidado integral del cabello a través de varios valores clave que combinan tecnología y diseño inclusivo para todo tipo de cabello. Primero, su tecnología Heat Sense monitoriza la temperatura del moldeador 1.000 veces por segundo y la regula para no superar los 150°C, lo que protege la salud capilar evitando daños por sobrecalentamiento. A esto se suma la tecnología Scalp Shield, aprobada por dermatólogos, que protege el cuero cabelludo del calor extremo, promoviendo así un crecimiento saludable del cabello.

Otro valor importante es la función Gloss Lock, que aporta un brillo intenso y duradero durante 24 horas en cabello seco, añadiendo un acabado profesional y luminoso al peinado. Además, Shark Glam sustituye múltiples herramientas con su sistema de cabezales intercambiables (GlamStyler Suite), que permite desde secar y alisar hasta rizar y controlar el encrespamiento, adaptándose a las necesidades específicas de cabellos lisos, ondulados, rizados y afro.

Está basado en un potente flujo de aire junto con placas cerámicas con control de temperatura, para un moldeado rápido, eficiente y suave, minimizando el daño provocado por el calor excesivo. Su diseño también previene enganches y posibles daños físicos al cabello durante el peinado.

En esencia, Shark Glam aporta protección inteligente contra el calor, brillo, versatilidad estilística y un enfoque inclusivo para el cuidado integral del cabello desde casa.

Precio

Con un precio de 399,99 €, Shark Glam está disponible en la web de Shark Beauty y pronto llegará a las principales tiendas de electrónica en España.