Lanzamiento en España
¿Qué es el 'Modo IA' del buscador de Google y cómo activarlo?
Google activa el 'Modo IA' en España, una transformación de su buscador que puede alterar Internet y dañar a los medios
Google da un nuevo paso en su integración de inteligencia artificial con el 'Modo IA' (en inglés, 'AI Mode'), una herramienta pensada para transformar la manera en que buscamos información.
Su promesa es simple: respuestas generadas por IA, precisas, claras y con contexto, con la opción de profundizar mediante preguntas de seguimiento y enlaces web útiles.
Inteligencia avanzada impulsada por Gemini 2.5
El motor detrás de AI Mode es Gemini 2.5, el modelo multimodal más reciente de Google. Su capacidad de razonamiento, comprensión y análisis le permite responder incluso las preguntas más complejas. Ya no importa si escribes, hablas o subes una imagen: la IA entiende tu consulta y te ofrece una respuesta estructurada, adaptada a lo que realmente buscas.
¿Quieres comprender un tema desde cero? ¿Necesitas comparar productos o pedir una recomendación específica? Con AI Mode, basta con preguntar. La herramienta interpreta la intención detrás de tus palabras (o imágenes), y organiza la información de forma lógica y visualmente clara en la pestaña con el mismo nombre, dentro de la barra donde se encuentran otros formatos de búsqueda como 'Imágenes', 'Noticias', 'Vídeos', etc.
Deep Search: el nivel experto de investigación
Para quienes necesitan más que una respuesta rápida, Deep Search lleva la experiencia un paso más allá. Basada en Gemini 2.5 Pro, la alternativa de pago, esta función explora cientos de sitios, razona entre ellos y construye un informe completo con citas verificadas en cuestión de minutos.
Deep Search está disponible para los suscriptores de Google AI en Labs.
Una experiencia continua y fiable
AI Mode no se limita a una única interacción. Puedes hacer preguntas de seguimiento, cambiar de rumbo o retomar búsquedas previas, manteniendo un hilo de conversación coherente.
Además, todas las respuestas se apoyan en fuentes de alta calidad, con enlaces que permiten verificar, contrastar y ampliar la información directamente desde la web.
