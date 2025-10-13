CMF Headphone Pro: análisis y review de los auriculares over-ear con cancelación activa de ruido y 100 horas de batería

Poner a prueba unos auriculares por menos de 100 euros puede ser un ejercicio lleno de sorpresas, y el CMF Headphone Pro es una de ellas. Esta apuesta de la marca CMF, filial de Nothing, se presenta con una propuesta para quienes buscan equilibrio robusto entre calidad sonora, comodidad y autonomía, todo envuelto en un diseño modular y unos controles que se alejan del táctil habitual. Pero, ¿pueden estos auriculares desafiar las convenciones de su rango de precio sin perder identidad? La respuesta está en detalles que van más allá de un simple par de drivers o un sistema ANC.

Diseño y controles: más allá del tacto

CMF opta por una vuelta a la sensación física: el Headphone Pro integra controles en forma de rueda para ajustar volumen, reproducción y cancelación activa de ruido (ANC), sumando un Energy Slider para modificar la presencia de graves y agudos en tiempo real sin que la distorsión incomode. Este innovador control permite dar vida distinta a contenidos según la energía del momento, creando una conexión sensorial con la música que escapa a modos preestablecidos tradicionales.

El diseño modular es un punto fuerte: no se trata solo de estética, sino de ofrecer personalización mediante almohadillas intercambiables y acabados coloridos (Light Grey, Dark Grey y Light Green), proporcionando un toque personal y funcional que convierte a cada unidad en única. Este diseño también facilita el mantenimiento y posibles modificaciones, aspectos poco comunes en auriculares económicos.

Sonido equilibrado

Los CMF apuestan por drivers personalizados de 40mm con diafragmas recubiertos en níquel, bobinas de cobre y conductos de graves ajustados con precisión para lograr una experiencia de escucha definida y sin excesos molestos. El resultado es un sonido que brilla en los graves por su profundidad y control, mientras que medios y agudos mantienen la nitidez y el detalle sin caer en la fatiga auditiva típica de climas sonoros recargados.

El soporte LDAC y la certificación Hi-Res añaden una capa de fidelidad para formatos Bluetooth, aunque la verdadera personalización sonora proviene del perfil "Personal Sound" mediante tecnología Audiodo, que adapta el sonido en función de la sensibilidad auditiva y forma del canal auditivo de cada usuario, una característica poco común en auriculares económicos y que añade un grado de precisión a la escucha.

Cancelación de ruido y experiencia diaria

La cancelación activa híbrida adaptativa (Hybrid ANC) promete y cumple con hasta 40 dB de reducción, ajustándose automáticamente según el ruido ambiental. Demuestra su eficacia sobre todo con ruidos constantes como motores o ventiladores, aunque las voces o sonidos cambiantes atraviesan con más facilidad que en modelos premium. El modo transparencia cumple con mantenernos alerta sin sacrificar el aislamiento.

Los controles físicos suministran una interacción táctil que, unida al diseño cómodo de la diadema y almohadillas bien acolchonadas, hace que el uso prolongado sea agradable. La conectividad multipunto también destaca, facilitando cambiar entre dispositivos sin complicaciones.

Autonomía: una bestia maratónica

Con hasta 100 horas de reproducción continua sin ANC, y hasta 50 horas con la cancelación de ruido activada, la duración de batería de los CMF Headphone Pro es una de sus características más destacadas y posiblemente uno de los mejores récords en su segmento. La carga rápida sigue la misma línea eficiente: con cinco minutos conectado se obtienen cuatro horas de reproducción, y la recarga completa sucede en menos de dos horas.

Permiten recargarse a través de un smartphone con un cable USB-C a USB-C, una función de conveniencia poco habitual en auriculares de esta categoría.

Valoración: una propuesta honesta y realista para audiófilos prácticos

Los CMF Headphone Pro no pretenden desbancar a los buques insignia de la alta gama, pero sí que ofrecen un conjunto equilibrado, robusto y bien diseñado para quienes desean calidad sonora razonable, controles físicos útiles y una autonomía sobresaliente sin sacrificar la personalización y comodidad. Por 99 euros, se presentan como un producto honesto, claro en sus objetivos y con detalles singulares que podrían convertirlos en una opción recomendable para el día a día, desplazamientos y usuarios que valoran una experiencia sonora a medida.

Son una propuesta fresca en un segmento donde predominan productos genéricos: combina un diseño modular con controles físicos innovadores y una duración de batería que rompe récords para su rango de precio. Más que un simple accesorio de audio, estos auriculares buscan ser una extensión personalizable y cómoda del oyente.

El detalle, características de la cancelación de ruido

Utilizan tecnología de cancelación activa de ruido híbrida (Hybrid ANC) que combina técnicas pasivas y activas para reducir el ruido externo, alcanzando hasta 40 dB de reducción sonora.

Incorporan un chip de eficiencia energética que gestiona la cancelación sin comprometer la autonomía del dispositivo.

Disponen de un sistema de cancelación adaptativa capaz de detectar el nivel de ruido ambiental y ajustar automáticamente la intensidad de la ANC para ofrecer la mejor experiencia en cada entorno.

Ofrecen tres niveles diferentes de control de cancelación de ruido para seleccionar la intensidad más adecuada según la situación.

La cancelación está diseñada para aislar eficazmente ruidos constantes del entorno.

Incluyen un modo transparencia que permite escuchar los sonidos ambientales sin necesidad de quitarse los auriculares, preservando la percepción exterior con calidad aceptable.