Dreo Whole Room Heater 714S, el calor sencillo y seguro para este invierno

Llega a nuestro mercado el calefactor Dreo Whole Room Heater 714S que mediante funciones inteligentes marca un punto de inflexión en la calefacción doméstica. Este modelo supera las limitaciones de los calefactores convencionales priorizando el confort, el ahorro y la seguridad.

Su valor más destacado es la utilización de la tecnología de calefacción Hyperamics, que le permite alcanzar la temperatura deseada en 2 segundos, proporcionando una respuesta instantánea al frío aportando confort desde el primer momento. El sistema de oscilación en 3D proporciona un alcance térmico un 458% superior frente a los modelos tradicionales, eliminando los puntos fríos y asegurando un ambiente cálido por todo la estancia. Estas mejoras técnicas sitúan al calor generado por el Dreo 714S como más uniforme y eficiente que el de otros equipos tradicionales.

Protección y seguridad

El sistema Shield360 del Dreo 714S va por delante de los estándares habituales de protección en calefactores. Incorpora capas de seguridad contra sobrecalentamiento, así como sensores de contacto accidental y materiales ignífugos, diseñados para minimizar el riesgo de accidentes y permitir un uso más tranquilo en entornos domésticos, especialmente si hay niños o mascotas. Estas prestaciones han sido certificadas en pruebas independientes y recomendadas por portales de ingeniería y eficiencia energética.

Eficiencia energética y modo ECO

Se caracteriza por consumir hasta un 40% menos de energía gracias al modo ECO y su sensor térmico que ajusta la potencia automáticamente según la necesidad térmica del entorno. Este ahorro es especialmente relevante para usuarios preocupados por el consumo eléctrico y la sostenibilidad, posicionando al modelo 714S por encima de los equipos de resistencia convencionales y de algunos modelos de cerámica en estudios comparativos.

Experiencia de uso y valoración

Con un nivel de ruido de 34 dB, el Dreo 714S es uno de los modelos más silenciosos del momento, adecuado para dormir, teletrabajar, leer o relajarse sin molestias acústicas. En este escenario resulta adecuado para su uso en dormitorios, despachos y zonas de descanso donde el ruido puede ser un problema.

Resulta ser una solución eficiente y segura para la calefacción de espacios residenciales, notablemente superior en velocidad, distribución de calor y ahorro energético, con certificaciones y pruebas de seguridad que avalan para una utilización e el hogar.

Valores destacados

El sistema Hyperamics permite que el calefactor comience a emitir calor en solo 2 segundos, y su oscilación 3D (90° horizontal y 60° vertical) ofrece una distribución uniforme del calor, eliminando los puntos fríos en la estancia.

Incluye un modo ECO y sensor térmico avanzados, lo que le facilita ajustar el consumo según la temperatura y lograr hasta un 40% de ahorro energético frente a modelos tradicionales.

Dispone del sistema Shield360 con ocho capas de protección: corte por sobrecalentamiento, detector de vuelco, materiales ignífugos y carcasa fría al tacto, ofreciendo máxima tranquilidad en el uso diario.

Opera a solo 34 dB gracias a su motor sin escobillas y diseño optimizado, haciéndolo adecuado para dormitorios, oficinas o espacios donde el silencio es importante.

Aporta un diseño minimalista, compacto y estable, junto con pantalla LED, controles táctiles y posibilidad de control mediante app y mando a distancia, lo posicionan como un dispositivo fácil de integrar y utilizar en cualquier hogar moderno.

Estos valores convierten al Dreo 714S en una solución segura, eficiente y confortable.

Diferenciales y precio

Calienta en 2 segundos con su sistema Hyperamics.

Ofrece un 458% más de alcance térmico y una distribución uniforme sin “puntos fríos” mediante la oscilación en 3D.

Incorpora el sistema Shield360 con múltiples capas de protección contra sobrecalentamiento, contacto accidental y materiales ignífugos.

Consume hasta un 40% menos de energía con su modo ECO y sensor térmico avanzado.

Y además, es ultrasilencioso (34 dB).

El dispositivo se comercializa a un precio de unos 109 euros.