realme presenta Game of Thrones Limited Edition, smartphone inspirado en la serie de HBO

realme ha lanzado oficialmente la Game of Thrones Limited Edition, un smartphone personalizado y creado en colaboración con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. Con este lanzamiento, realme busca ofrecer a los fans un dispositivo inspirado en la exitosa serie de HBO Juego de Tronos.

La colaboración estrena la tecnología Dragonfire Color-Changing Design – un material termosensible que se transforma de negro a rojo con el calor – y ofrece una experiencia novedosa a los jóvenes usuarios con un diseño icónico inspirado en Westeros y una caja de edición limitada.

El evento de presentación, bajo el lema “Own Your Real Power”, tuvo lugar en el Game of Thrones Studio Tour, situado en el set de rodaje original en Linen Mill Studios, Banbridge (Irlanda del Norte). Este emblemático escenario, que revive la serie a través de decorados inmersivos, atrezo, vestuario y relatos de producción, sirvió de telón de fondo para la puesta de largo del dispositivo. Los asistentes pudieron experimentar de primera mano sus notables capacidades de imagen, incluida la pionera tecnología de cambio de color Dragonfire, junto con su gran rendimiento y un diseño que transportó a los participantes al universo de Westeros.

“Estamos encantados de colaborar con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products para llevar la icónica franquicia Game of Thrones a un dispositivo personalizado que conecta realmente con los jóvenes usuarios. Esta colaboración no es solo una unión de marcas, sino también una muestra de nuestra innovación continua en materiales, diseño y experiencias centradas en los jóvenes”, señaló Chase Xu, Vicepresidente y CMO de realme. “Esperamos inspirar a todos a expresarse con valentía y a descubrir el verdadero significado de Own Your Real Power”.

Diseño épico, artesanía icónica

La realme Game of Thrones Limited Edition encarna el espíritu de grandeza épica y la innovación en su diseño. La parte trasera presenta un Epic ID Design en negro y dorado, fabricado en piel negra con grabados inspirados en los escudos de las Grandes Casas, destacando en el centro un Sello de Poder de la Casa Targaryen grabado en 3D. Incluso el módulo de la cámara tiene adornos medievales, mientras que las garras doradas de dragón en relieve equilibran elegancia y un perfil fino de solo 7,84 mm, evocando el estilo de la realeza medieval.

Inspirado en el renacer de Daenerys Targaryen desde el fuego, realme introduce la primera tecnología Dragonfire Color-Changing, que transforma el color del dispositivo de negro a rojo al sumergirlo en agua a 44 °C, simbolizando el despertar del poder oculto en cada usuario.

El conjunto se completa con una caja de edición limitada, cuyo exterior reproduce el Mapa de Westeros y se inspira en el cofre de madera de los huevos de dragón de Daenerys. Dentro incluye un soporte para el teléfono en forma de Trono de Hierro, una carta en pergamino en blanco, el pin de la Mano del Rey, además de accesorios personalizados como postales y pegatinas, que sumergen al usuario en el mundo de Juego de Tronos desde el primer momento de abrir el paquete.

El dispositivo incorpora temas personalizados de interfaz de usuario: “Ice” y “Fire”, que ofrecen efectos visuales cinematográficos. Está impulsado por el procesador Snapdragon 7 Gen 4, una batería Titan de 7.000 mAh y carga de 80 W.