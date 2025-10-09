MatePad 12X, la tableta de Huawei con pantalla PaperMatte para una óptima experiencia de escritura

Huawei amplía su portafolio de tabletas con la MatePad 12 X, equipada con pantalla PaperMatte de Ultranítida y el nuevo M-Pencil Pro para una experiencia que asemeja una realidad digital de escritura y dibujo. Con estas prestaciones, se mejoran las capacidades del producto para el trabajo, el estudio y la creación. En este sentido, aplicaciones como notes o GoPaint, están diseñadas para enriquecer la parte creativa de los usuarios.

Comodidad visual

Estrena una pantalla de nueva generación tratada con un grabado a nanoescala de precisión que reduce los reflejos un 50% frente a la versión anterior. El resultado es una experiencia visual más cómoda y definida. Pionera y referente en pantallas antirreflejos, es la solución idónea para leer y crear en tableta.

M-Pencil Pro

La tableta ofrece una experiencia de creación e interacción fluida con el M-Pencil Pro. Con un toque, el lápiz despliega un menú radial en la aplicación con acceso directo a pinceles, paletas de color y otras herramientas. Incorpora un botón rápido para abrir Notes y un gesto de rotación que permite aplicar trazos realistas en GoPaint. Incluye tres puntas —para escritura estándar, escritura pequeña y pintura— y 16.384 niveles de presión, siendo compatible con un amplio ecosistema de aplicaciones, entre ellas Wondershare Filmora.

Diseño con acabado metálico de una sola pieza

Con una sola pieza de metal que refuerza la estructura, la MatePad 12X está pensada para que no ocupe mucho espacio. El acabado nacarado —logrado mediante un proceso de recubrimiento electrónico— realza la superficie y mejora la resistencia. En el interior, la gestión térmica 3D optimiza el flujo de calor en múltiples capas, lo que permite mantener las prestaciones durante sesiones prolongadas de trabajo, estudio o entretenimiento.

Nuevas categorías

En su lanzamiento oficial la marca presentó GoPaint Worldwide, iniciativa creativa anual que invita a todo el mundo a coger un lápiz y disfrutar de la creación artística. Esta edición mantiene las cuatro categorías clásicas: arte narrativo, acuarela y tinta digital, arte de ciencia ficción y pintura de vanguardia, e incorpora una nueva: animación. Las inscripciones están abiertas a través de HW Community y de la web oficial de Huawei; en la primera ronda se seleccionarán 20 obras ganadoras por región .

Disponibilidad y precios

MatePad 12 X está disponible por un precio de 649€ e incluye M-Pencil Pro y 12 meses de Screen Broken Care como regalo. Hasta el 2 de noviembre próximo, hay 100€ de descuento con el código A100MP12X . Después de esa fecha, M-Pencil Pro deberá adquirirse por separado.